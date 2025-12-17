巴拿馬商指控販賣假冒咖啡 歐克佬違反食安法送辦

台灣精品咖啡龍頭歐客佬咖啡涉賣假冒咖啡，企業形象重挫。（記者廖耀東攝）

巴拿馬咖啡商Boot上個月在臉書張貼「假冒巴拿馬藝伎」（FAKE PANAMA GEISHA）照，指控台灣「歐客佬精品咖啡」及其上游「黑金咖啡」涉嫌詐欺，強調歐客佬從未取得供貨，竟以「Finca Sophia」名義行銷與販售產品。台中市衛生局近日前往歐客佬調查後，依違反食安法移送台中地檢署偵辦；歐客佬坦承錯誤，已將誤植產品全數下架封存。

曾獲台中十大伴手禮 業者稱誤標

曾獲「台中十大伴手禮」的歐客佬精品咖啡，上月遭巴拿馬咖啡商Boot指控，OKLAO COFFEE ROASTERS來自台灣，卻冠以Finca Sophia名稱的咖啡產品，令人心碎和憤怒，並貼出標上紅字「FAKE PANAMA GEISHA」的合成照，指控歐客佬涉假冒。

請繼續往下閱讀...

台中市衛生局表示，歐客佬高價咖啡豆產品出現標示疑慮，十一月廿六日動員多組前往北區及北屯區查察該公司及門市，發現其販售的「Finca Sophia巴拿馬索妃亞莊園藝伎水洗黃金烘焙」咖啡豆，標示與實際原料來源不符，涉違反「食品安全衛生管理法」第十五條不得攙偽或假冒規定，全案函送台中地檢署偵辦。台中地檢署表示，該公司疑涉嫌違反食安法，因事實尚不明，本月九日已簽分「他」字案偵辦中。

歐客佬表示，旗下「Finca La Cabra莊園」巴拿馬藝伎咖啡豆，因行政流程疏失，導致該產品莊園誤標為「Finca Sophia」，對此管理疏忽、完全承認錯誤，已將誤植產品全數下架封存，針對商標與名稱權利受損的莊園方（Willem J. Boot 先生及其代表），已在十一月廿三日起透過管道向對方聯繫，目前正積極協商，公司展現解決問題的最大誠意，盼將對原廠及產業界影響降至最低。

台灣精品咖啡龍頭歐客佬咖啡涉假冒咖啡欺騙消費者，台中市衛生局依食安法送中檢偵辦。 （記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法