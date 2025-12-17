為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    巴拿馬商指控販賣假冒咖啡 歐克佬違反食安法送辦

    2025/12/17 05:30 記者陳建志、黃旭磊／台中報導
    台灣精品咖啡龍頭歐客佬咖啡涉賣假冒咖啡，企業形象重挫。（記者廖耀東攝）

    台灣精品咖啡龍頭歐客佬咖啡涉賣假冒咖啡，企業形象重挫。（記者廖耀東攝）

    巴拿馬咖啡商Boot上個月在臉書張貼「假冒巴拿馬藝伎」（FAKE PANAMA GEISHA）照，指控台灣「歐客佬精品咖啡」及其上游「黑金咖啡」涉嫌詐欺，強調歐客佬從未取得供貨，竟以「Finca Sophia」名義行銷與販售產品。台中市衛生局近日前往歐客佬調查後，依違反食安法移送台中地檢署偵辦；歐客佬坦承錯誤，已將誤植產品全數下架封存。

    曾獲台中十大伴手禮 業者稱誤標

    曾獲「台中十大伴手禮」的歐客佬精品咖啡，上月遭巴拿馬咖啡商Boot指控，OKLAO COFFEE ROASTERS來自台灣，卻冠以Finca Sophia名稱的咖啡產品，令人心碎和憤怒，並貼出標上紅字「FAKE PANAMA GEISHA」的合成照，指控歐客佬涉假冒。

    台中市衛生局表示，歐客佬高價咖啡豆產品出現標示疑慮，十一月廿六日動員多組前往北區及北屯區查察該公司及門市，發現其販售的「Finca Sophia巴拿馬索妃亞莊園藝伎水洗黃金烘焙」咖啡豆，標示與實際原料來源不符，涉違反「食品安全衛生管理法」第十五條不得攙偽或假冒規定，全案函送台中地檢署偵辦。台中地檢署表示，該公司疑涉嫌違反食安法，因事實尚不明，本月九日已簽分「他」字案偵辦中。

    歐客佬表示，旗下「Finca La Cabra莊園」巴拿馬藝伎咖啡豆，因行政流程疏失，導致該產品莊園誤標為「Finca Sophia」，對此管理疏忽、完全承認錯誤，已將誤植產品全數下架封存，針對商標與名稱權利受損的莊園方（Willem J. Boot 先生及其代表），已在十一月廿三日起透過管道向對方聯繫，目前正積極協商，公司展現解決問題的最大誠意，盼將對原廠及產業界影響降至最低。

    台灣精品咖啡龍頭歐客佬咖啡涉假冒咖啡欺騙消費者，台中市衛生局依食安法送中檢偵辦。 （記者廖耀東攝）

    台灣精品咖啡龍頭歐客佬咖啡涉假冒咖啡欺騙消費者，台中市衛生局依食安法送中檢偵辦。 （記者廖耀東攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播