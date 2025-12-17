長期霸凌部屬 衛福部5主管被彈劾／衛福部處理倉促不公也遭監院糾正 石崇良：不排除重啟調查

針對監院糾正衛福部調查草率，石崇良昨表示將全面檢討內部流程。（記者侯家瑜攝）

監察院點名衛福部五名簡任主管涉長期職場霸凌，對部屬咆哮、無理由退文甚至言語羞辱，導致同仁須求助身心科或離職，通過彈劾五人並移送懲戒法院；同時對於衛福部處理霸凌案調查倉促草率，亦通過糾正衛福部。衛福部長石崇良昨表示，將進一步詳閱監察院報告，不排除重啟職場霸凌調查。

咆哮、無理由退文、言語羞辱

彈劾案由監委葉大華、王麗珍提出，彈劾五名簡任主管為：保護司前簡任視察林春燕、長照司前專門委員王齡儀、社工司簡任視察王燕琴、長照司司長祝健芳，與健保署前組長劉玉娟，稱五人身為高階主管，卻長期基於權勢差距對部屬進行「職場不法侵害」。

請繼續往下閱讀...

職場不法侵害 移送懲戒法院

其中，林春燕多次無理由退文、摔公文，情緒失控咆哮；王齡儀以「一定要產出案件」為由否准部屬加班申請；王燕琴常以「寫得很爛」、「混」等羞辱字眼怒罵部屬；劉玉娟高壓領導，對部屬提及「斷頭台、自殺、他殺」等失當字眼且營造敵意分化環境；祝健芳知情不報、放任下屬霸凌，要求部屬「共同深蹲、短講」等。

葉大華、王麗珍指出，五人行為已逾越職務正當範圍，導致部屬承受無止境壓力，嚴重侵害人格權與健康權，違失情節重大；監院經審查通過彈劾五人，並移送懲戒法院。

此外，監院也針對衛福部去年底處理職場霸凌一事通過糾正案，指出衛福部當時將一個月調查期壓縮至一週，網路問卷調查僅廿四小時，且未納離職人員等，調查倉促不公；衛福部也長期人力不足形成惡性循環，人事室還將霸凌陳情歸類為一般陳情或勸退同仁，錯失處理契機；調查霸凌成立的涉案主管也未調職，確有違失。

衛福部長石崇良昨表示，將進一步詳閱監院完整報告，他強調，處理職場霸凌案件須秉持「勿枉勿縱」原則，既不能冤枉任何人，也不能放過應負責者，若有新事證，不排除重新啟動職場霸凌調查；未來衛福部將持續強化職場霸凌防治教育訓練，確保同仁清楚且能順利使用申訴管道，並已請人事處重新檢視部長信箱的處理流程，相關檢討會以最快速度完成。

除將五名官員移送懲戒外，監院也請行政院與考試院督導所屬，分析行為樣態及研修相關配套措施，完備公務人員職場霸凌防範機制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法