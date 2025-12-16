校慶傳學生遭偷拍 北一女否認

台北市立第一女子高級中學十二日校慶，開放校外人士入場，事後有民眾在社群平台爆料，學生在教室內換衣服時，疑遭校外人士偷看甚至偷拍；校方昨天否認，表示反針孔偷拍偵測未發現異常，也未接獲通報可疑人士或偷拍情事，沒有學生更衣被外人偷拍或看到。台北市議員林亮君之前在市政總質詢時也曾示警，各機關實施反針孔偵測參差不齊，有的使用機器、有的目視，台北市長蔣萬安當時表示，研議要求各機關使用儀器反針孔偵測。

民眾在社群平台爆料，北一女校慶當天，疑有校外人士趁機偷拍學生換衣服；校方出面否認指出，校慶活動前有周延的維安規劃，加派校安人員巡查，當日另委請專業廠商對全校廁所進行反針孔偷拍偵測，未發現任何針孔攝影裝置或異常，也未接獲師生或民眾通報可疑人士或偷拍。學校平日即持續執行常態性校園安全檢查，已規劃由校安人員再次對校內廁所設施進行全面反針孔偵測。

林亮君日前就曾對北市偷拍事件頻傳，器材日新月異提出市政質詢，指市府雖修訂「公共場所防止針孔攝影管理辦法」，明訂各管理機關在轄下公共場所實施反針孔偵測，實際落實卻有諸多漏洞，包括有些用機器、有些用目視，擔心流於形式。蔣萬安表示，研議各機關使用儀器反針孔偵測，一個月內盤點設備、稽查人力與教育訓練等規劃，若可行就編預算購買。

