台北文化小旅行達百景點 精進不擴點

台北市文化局昨舉辦「台北文化小旅行體驗工作坊共創成果發表會」，透過行走理解日常生活歷史脈絡，認識不同世代居民在台北留下的文化痕跡。（記者蔡愷恆攝）

台北市文化局昨舉辦「台北文化小旅行體驗工作坊共創成果發表會」，文化局長蔡詩萍致詞時表示，文化小旅行已達一百個景點，任內不會再增加，而是會持續深化，明年將以主題式的規劃，讓更多人認識景點；同時精進硬體、環境設施，並因應國際觀光客多元化，在中英文外，增加更多亞洲國家的語言。

部分缺照明、標示牌 棧板破損

文化局指出，文化小旅行是透過行走理解日常生活歷史脈絡，認識不同世代居民在台北留下的文化痕跡。蔡詩萍說明，旅行熱點都有觀光傳播局負責行銷，文化小旅行的景點是在熱鬧與不熱鬧之間取得微妙平衡，帶領民眾慢慢探索台北有趣的點。目前已完成九個行政區的文化小旅行工作坊，剩下大安、北投與松山區待推動，明年會持續推行系列活動，讓台北的「地方性」與小故事被挖掘，也讓民眾可以舒適體驗台北。

蔡詩萍︰持續強化環境設施

本報記者日前走訪文化小旅行景點，發現沒有標示牌，也無說明等缺失；市議員陳怡君質詢也提到部分景點木棧板破損、木椅鏽蝕，甚至佈滿垃圾，也有景點沒有照明設備，台北市長蔣萬安當時承諾，明年上半年完成督導、優化。蔡詩萍昨也表示，會精進硬體與環境設施，並在中英文外，增加更多亞洲國家的語言。

發表會上陳列每一場工作坊結束前，民眾手繪印象最深刻的畫面，刻成的活動印章，共有兩百一十六個獨特圖像。來自花蓮的高瑋說，平常都是工作兩點一線，參與工作坊後，以「離線任務」抽離生活日常，去走走平常忽略的小地方人文歷史故事，透過畫製印章的環節，可看見其他人觀察的重點，一起討論並分享，十分有趣。

幾乎參與所有行程的梅文分享說，現在社會走得太快，沒有機會好好探索，文化小旅行很像「長鏡頭」，步調緩慢，在老師帶領下，認識很多巷弄內的在地故事。

