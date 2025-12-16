《台北市長蔣萬安施政3週年市政總檢討系列報導—城市行銷篇》大活動引國際IP行銷 創新、在地連結有限

台北老街迪化街前，擺著《玩具總動員》情侶胡迪及寶貝、巴斯光年與翠絲，讓人難以理解所要代表的意義。（記者孫唯容攝）

大稻埕夏日節、水舞嘉年華帶動商機 但交通疏導不周延

記者孫唯容／特稿

根據市府「主要觀光遊憩區遊客人數調查」，西門商圈與台北一〇一排名前兩名，今年一至十月與去年同期相較，西門町人數大幅下滑兩百五十多萬，一〇一微幅成長約四十八萬，主管觀光行銷業務的觀光傳播局，每年經常門預算七億多元。今年依往例在美國紐約時報廣場刊登形象廣告，台北城給人的記憶點仍停留在台北煙火、夜市美食，缺乏創新與差異性。蔣萬安上任後力求創辦大型活動，吸引國際觀光，也模仿其他縣市引進國際卡通IP宣傳，卻缺乏與台北城市連結，連蔣萬安都提醒，要思考找台灣優秀創作者的IP。

請繼續往下閱讀...

台北燈節耗資6千萬 冷清缺少話題

市府今年耗資六千萬，舉辦一個月的「台北燈節」創意有限，冷清異常，缺少話題，參與度不如預期；「潮臺北」三年編列一．二億元，是蔣上任創辦的大型活動觀察指標，今年結合演唱會、產業論壇及城市行動三大面向，帶來三四九場活動，場地範圍擴及北流、小巨蛋、松菸、台北一〇一以及在地廿多間音樂展現空間，涵蓋流行音樂上下游各行業，可以看出文化局推動流行音樂產業的企圖心，但包山包海反而定位不清，既未能做到高度商業化，又無法達到國際影響力。

大型活動包山包海 反而定位不清

而吸引大批人潮的大稻埕夏日節、水舞嘉年華、年貨大街等大型節慶活動，均吸引上萬人潮，有效帶動周邊夜市商圈商機，但千篇一律、缺乏創新，反而是擁擠人潮、不夠周延的交通疏導，讓成效大打折扣。

今年引進國際卡通IP做宣傳，陽明山花季出現迪士尼，大稻埕煙火在迪化老街設置玩具總動員，花伴野餐來了汪汪隊立大功的阿奇與毛毛；水舞嘉年華結合佩佩豬、妙妙犬布麗；年中「100%哆啦A夢遊台北」在各區設置打卡點；年末聖誕節、跨年則主推Snoopy，花錢請知名卡通人物代言達宣傳捷徑，卻未能吸引國際觀光。

白晝之夜擁擠 難滿足探索藝術渴望

「台北文化小旅行」與「白晝之夜」是打造城市記憶的突破點。白晝之夜今年地點選在舊兒童樂園，罕見開放圓山坑道化身環境劇場，但場次太少，一路展演至花博公園，與中山北路城市故事連結有限，在大雨攪局中僅餘熱鬧與擁擠，難以滿足探索藝術渴望。

文化小旅行歷經三年，終於達標一百處，十二區均打造順遊景點，現場雖設有QR Code解說牌，可連上英、日、韓語言官網，但標示、維管等跨單位後續工作未跟進，導致有景點標示太小、或滿是垃圾、欄杆毀壞、建物佈滿塗鴉，甚至有三角錐、電纜線等整體環境雜亂，難成觀光氣候，十分可惜。

進步垃圾政策、治安好 勝過璀璨煙火

台北身為首善之都，建城逾一四〇年，從過去到現在有太多屬於台北的故事。在巴黎市長峰會中，蔣萬安以垃圾隨袋徵收、分類制度，獲各國城市首長欽佩與學習，甚至台北專用垃圾袋都成國際旅客選購熱門紀念品。西門町從前市長陳水扁打造徒步區至今成最熱門觀光區，垃圾政策歷經三十年推動成全民運動，捷運路網乾淨便利，台灣治安根據「二〇二五全球安全指數」排名全球第四，領先日、韓，這些更能深植國際觀光客的台北城市印象，或許比煙火更具吸引力。

延續性的煙火、水舞等大型活動，創意不足。（資料照，北市觀傳局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法