    生活

    竹東5673線過站不停 客運︰走台68快速公路 滿載不得站立

    2025/12/16 05:30 記者廖雪茹／新竹報導

    新竹縣竹東鎮鄉親抱怨昨晨在冷風中等公車，五六七三線卻過站不停，有家長心急騎機車載著孩子狂追，氣得PO網、投訴；新竹縣政府獲報了解，原來是該班車已客滿，而五六七三線因行駛台六十八線東西向快速公路不得站立，客運公司事後緊急在車前放置「客滿」牌子，並將增設LED跑馬燈，以免鄉親誤會。

    家長騎車載孩子狂追

    有竹東鄉親抱怨，昨天上午六點四十分的捷乘客運五六七三線公車，從竹東鎮下公館出站之後，經東林橋頭以及竹東高中兩站，都過站不停。

    在路口遇到紅燈，多名在冷風中等公車的竹中、竹女等校學生，因擔心上學遲到而拍打車門，但司機不肯開門讓學生上車。更有家長騎著機車載孩子苦苦追趕到惠昌宮站，有乘客下車，司機才開門讓學生上車。

    學生冷風中拍車門遭拒

    縣府交通旅遊處表示，經查，當時五六七三線該班公車客滿，行駛至惠昌宮前，有乘客下車又有乘客上車，也剛好滿載。

    此外，五六七三線行經台六十八線依規定不得銷售站票，才導致此事發生。

    捷乘客運公司事後補救已緊急在車前放置「客滿」牌子，後續並將增設LED跑馬燈，讓乘客能夠即時掌握最新載客情形。

    客運已在車前放「客滿」牌子

    交旅處長陳盈州指出，五六七三線下公館—新竹（經台六十八線）上午六點四十分平日每天只有一班，建議竹東鄉親可多利用五六〇八線（經關東橋），該線公車平日有一〇六班、假日九十六班，是不用政府補助的黃金路線，多數的學生、上班族在尖峰時段也都搭乘五六〇八線通勤。詳細公車資訊可以上「新竹縣智慧公車便民查詢網」查詢。

