桃園耶誕氣氛濃 遊行逛市集、看「飄雪」耶誕樹

華泰名品城打造10週年耶誕場景，圖為廿公尺高耶誕樹。（記者李容萍攝）

有桃園版「華山文創園區」之稱的中原文創園區，將於廿日至廿八日的週休假日及廿五日推出年度壓軸「馴鹿派對」耶誕活動，以五天不同主題的節慶節目，營造濃厚的冬季與年末氛圍；活動結合舞蹈表演、變裝遊行、主題話劇、特色市集及穿搭活動，並邀請動漫歌手熱力開唱，打造專屬於園區的耶誕節慶。

中原文創園區總監游冉琪表示，「馴鹿派對」耶誕節慶五天主題活動，包括廿日、廿一日各安排三場次「馴演遊行—Santa Sweetie」和「馴演遊行—玩劇總動員」，廿五日「金色之城舞台表演」，廿七日「動漫金曲演出—魂燃天乘」，廿八日「聖誕話劇—小蠟筆表演劇團」；其中適合親子共同參與的「馴演遊行」，主辦單位準備各式小樂器，邀請大小朋友跟著節奏搖擺、舞動，活動期間，只要穿著紅色或綠色服裝可獲耶誕小禮一份。

請繼續往下閱讀...

中壢青埔華泰名品城十週年耶誕場景以百老匯劇場視覺為主軸，從主樹到街區延伸出多個沉浸式拍照場景，其中受矚目的廿公尺高耶誕樹再度回歸，搭配飄雪等特效，廿日、廿五日晚上尚有二場耶誕大遊行和定點表演。

中壢大江購物中心以「501號聖誕夢幻車站」為主題，於中庭打造沉浸式節慶裝置，以歐洲車站為設計，加入拱形紅磚結構、復古站燈、指標路牌與經典大時鐘，只要按下互動按鈕，「熊站長」會出現不同動作與畫面。

環球購物中心桃園A19引進來自香港的「B.Duck城市樂園」，入口六公尺高小黃鴨迎賓，旁邊還有小黃鴨耶誕樹，是遊逛青埔人氣極高的拍照、打卡點。

有桃園版「華山文創園區」之稱的中原文創園區，耶誕燈飾開始放閃。 （記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法