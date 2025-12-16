為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗縣推氫能產業 銅鑼將設園區

    2025/12/16 05:30 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣政府將在銅鑼鄉縣有地設置綠氫產業示範園區，圖為廠區外觀。（苗栗縣府提供）

    苗栗縣政府推動氫能產業，透過促進民間參與公共建設法在銅鑼鄉一．九公頃的縣有地成立「綠氫產業示範園區」，縣長鍾東錦昨日與華城電機公司簽約正式啟動，華城將分三階段投資三．二七億元；共同打造兼具示範性與應用性的低碳能源場域，共創政府、企業及地方社會三贏；苗縣府指出，苗栗縣也是全國率先以公私協力設置氫能示範區。

    與企業簽約 全國首座示範區

    苗縣府工商發展處指出，此次啟動的示範園區，主要作為綠氫製造、附屬矽氫相關技術應用及示範展示的重要場域；全案由華城電機公司獲選為最優申請人；園區初期將以再生能源製氫為核心，發展綠氫示範應用，並同步導入由矽產氫相關技術驗證，串聯半導體、材料及能源應用等產業鏈需求，打造兼具研發驗證、產業示範與教育展示功能的複合型能源場域。

    鍾東錦昨與華城電機執行長許逸晟共同簽約；華城公司指出，全案分三階段共投資三．二七億元，分別建置光電結合水電解製氫系統、廢棄光電回收矽產氫發電應用、擴建廢棄光電拆解廠房，工程十年內全部完成，預計苗縣府收益逾五千萬元，經濟產值可達十億元。

