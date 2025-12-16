劉世芳拱天宮廟口開講 「小橘書」防災自救救人

內政部長劉世芳（前排）強調「台灣全民安全指引」這本「小橘書」，提供重要的防災概念，籲請鄉親閱讀並鼓勵參與防災士培訓。（記者彭健禮攝）

內政部與非六都的十六個縣市宮廟合作，辦理「台灣全民安全指引宣講會」，昨天在苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮舉辦，內政部長劉世芳到場主講，並將原本安排室內會場拉到廟口開講，她強調「台灣全民安全指引」這本「小橘書」，提供重要的防災概念，籲請鄉親閱讀並鼓勵參與防災士培訓，一旦遭逢緊急災難，除了能自救還能救人。

劉世芳昨與消防署長蕭煥彰、苗栗縣長鍾東錦等人到拱天宮宣講；劉世芳表示，台灣天災多，像今年丹娜絲颱風在雲嘉南地區造成嚴重災損、花蓮也發生堰塞湖溢流，另地震、土石流、海嘯都會發生。當面臨這類大災害時，需要全民的投入，彼此互相協助，而這本小橘書就提供了重要的防災觀念，讓民眾第一時間能自保，進而有餘力去協助別人。

防災士培訓 最小8歲 最年長92歲

「有準備更安全！」劉世芳並舉白沙屯媽祖婆每回進香出巡，都有成千上萬信眾跟隨「粉紅超跑」，而信眾背包內一定少不了飲用水、防寒衣物等，因此防災觀念中的緊急避難包，就是像媽祖婆學習，而所需內容物，小橘書內也有詳細記載。

劉世芳並表示，她感鍾東錦縣府團隊與各鄉鎮市公所、村里長協助，已於縣內發送廿一萬本小橘書到各戶家庭，籲請鄉親多多閱讀，除了防災觀念、緊急避難包準備物品，另也能了解警報發布訊號，第一時間做出因應。

劉世芳說，此外政府推動防災士培訓，目前全台已有十一萬人通過，最小八歲、最年長九十二歲。她並舉南部某縣市原本僅有五百人報名，但因遭遇過嚴重風災，報名踴躍超過二千人，因為學會了CPR、AED操作，不僅可以自救、也能救人。

