三地門口社村衛生室重建 揭牌啟用

屏縣三地門鄉口社村衛生室室內環境明亮寬敞。（記者羅欣貞攝）

深耕原鄉醫療服務，提供部落族人可近性的就醫環境，屏東縣政府自籌一千兩百萬元，加上向衛福部爭取五百五十八萬元，總計投入一千七百七十餘萬元經費，重建三地門鄉口社村衛生室，昨揭牌啟用，成為守護部落健康的重要據點。

屏東縣長周春米表示，口社村衛生室一九七五年興建，服務部落族人數十年，因建物老舊、空間狹小，難以因應現代醫療需求，縣府歷時一年六個月完成重建，全新衛生室外觀融合在地文化意象，展現部落特色。

昨天的啟用儀式在口社國小悠揚的傳統族語樂聲中揭開序幕，部落耆老盛裝出席，臉上洋溢著笑容，表達對新衛生室的期待與感謝。

周春米指出，近年極端氣候頻繁，今年兩次颱風對口社村造成不小衝擊，縣府將全力爭取重建重要交通要道口社大橋，提升部落整體安全與生活便利性。

縣府衛生局長張秀君表示，新建口社村衛生室在規劃階段即充分納入部落需求，基地面積擴大至一百廿七坪，除提供巡迴醫療、預防接種等基礎醫療服務外，同時導入遠距醫療系統，推動整合性篩檢、慢性病管理與健康促進活動，實質縮短城鄉醫療差距，落實健康平權。

