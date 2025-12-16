為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    百坪友善空間 里港公設民營托嬰中心開幕

    2025/12/16 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    里港鄉公設民營托嬰中心溫馨開幕，屏東縣長周春米（左一）和小朋友們同樂。（記者羅欣貞攝）

    里港鄉公設民營托嬰中心溫馨開幕，屏東縣長周春米（左一）和小朋友們同樂。（記者羅欣貞攝）

    為打造友善育兒環境，屏東縣政府委託社團法人臺灣兒童及少年福利促進學會承辦里港鄉公設民營托嬰中心，收托零至二歲嬰幼兒，提供三十六名托育名額，昨舉行開幕典禮，這是屏東縣的第十一家公共托嬰中心。

    已於7月招生 提供36名額

    縣長周春米表示，縣府配合中央「零至六歲國家一起養」政策，全力擴充公共托育量能，積極盤點可使用的空間，設置於里港鄉塔樓村社區活動中心二樓的托嬰中心，將近一百坪，今年七月招生，提供三十六名托育名額，縣府持續努力在屏北、屏中、屏南、離島及原鄉建置公共托育機構，預計在二〇二九年可以完成全縣三十三處。

    周春米指出，少子女化已是國安問題，縣府為此規劃安心育兒三部曲，包括生育津貼第一胎兩萬，第二胎以上加碼至三萬；月嫂升級2.0服務，開放第一胎即可申請，每胎提供八十小時、價值兩萬元的月嫂服務；明年一月一日起，未滿一歲嬰幼兒，每個月補助兩千元營養金，支持嬰幼兒家庭，盼提升生育率。

    縣府社會處表示，里港鄉公設民營托嬰中心教室以里港在地特產楊桃、玫瑰、檸檬作為設計概念，打造三個溫馨又充滿地方特色的班級，分別為小桃班、小玫班及小檸班，均有大面積採光，室內活動空間寬敞，且結合多元感官啟發玩具及適性教保活動，讓孩子在溫馨、安全、舒適及充滿家鄉特色的環境中成長。

    3個班級 收托零至二歲嬰幼兒

    社會處表示，政府力推優質、平價、友善的公共托育服務，致力成為爸媽的神隊友，縣府已建置十處公共托嬰中心，再加上衛福部南區老人之家的一處，現已有十一處，有公共托育需求的家長可洽社會處婦幼科。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播