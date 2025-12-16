為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東原民音樂節湧7萬人 亂象多

    2025/12/16 05:30 記者劉人瑋／台東報導
    台東原民音樂節的公共藝術品「城山」變成公廁。（記者劉人瑋攝）

    十三及十四日在台東森林公園舉行的PASIWALI原住民國際音樂節活動，進場人數從原本預估的數千人爆增到七萬人，引發許多亂象，甚至出現不少酒後脫序行為，備受詬病；主辦單位原民會表示，未來考慮售票或是劃設觀看區。

    酒後脫序、滿地衛生紙

    第八屆PASIWALI原住民國際音樂節，據原民會估計，二天總人數有七萬多人，流動廁所共六十九間，其中三間為殘障廁所，活動首日廁所前排隊人龍達數百公尺，造成民眾不便，直到第二天進場人數減少才稍有改善。

    活動結束後，昨一早民眾在公園樹林內發現滿地衛生紙，糞尿味隨風遠揚，引發批評，這還不包括活動期間屢見不鮮的酒後脫序行為。

    面對種種負面批評，原民會產業行銷科長Sayun表示，的確「人太多」，最舒服的觀看人數會是三萬至四萬人左右，卻湧進了七萬人，很感謝台東縣府協助，但活動本身仍需改進。

    未來考慮售票控制人數

    Sayun表示，未來會再檢討，目前初步構想是以收費或限制觀看場地範圍，管控進場人數，例如在公園劃設觀看區域，其內坐滿即不再供遊客入場，將人數控制在三萬多人左右，對公部門及參與觀看的民眾都方便，且有更好觀看體驗。

    台東原民音樂節活動後留下滿地衛生紙。（記者劉人瑋攝）

