逾30年老宅延壽 每棟最高補助960萬

老宅延壽說明會在嘉市舉行，會場擠爆。（記者王善嬿攝）

4至6層公寓或6樓以下透天住宅 均可申請

內政部編列五十億元特別預算規劃為期三年「老宅延壽機能復新」計畫，補助全國屋齡逾卅年的四至六層公寓、六樓以下透天住宅進行修繕，每棟最高可獲九六〇萬元補助，明年受理申請；經立委王美惠爭取，國土管理署昨優先在嘉義市舉辦南部第一場說明會，近千人參加，發言踴躍，並盼再增開中南部說明會。

嘉義市昨說明會 近千人擠爆會場

內政部政務次長董建宏、國土署長吳欣修、王美惠等昨與會，有室內裝修業者建議，中央應明訂且公開可以承包修繕的業者資格標準，以利民眾選擇，民眾也關心是否能提供修繕契約範本、加蓋建築是否具申請資格、整修完成後是否會被認定為新屋而影響房屋稅等問題。

修繕項目含外牆整修、屋頂防漏等

吳欣修說，計畫目標三年內協助全國六百棟老屋完成修繕，補助項目包括外牆整修、屋頂防漏、電力與管線更新、增設電梯及無障礙設施等，每項目最多補助六十五％，一棟最高可補助九六〇萬元；達室外修繕條件者，可加選補助改善室內空間，每戶最高補助廿萬元，高齡弱勢戶最高補助卅萬元；住宅須為自用、領有使用執照合法建築。

董建宏說，透過老宅延壽計畫協助民眾改善居住環境，實現「在宅健康老化、在地安老」，本月底前在新北、台北、高雄等地還有六場說明會；吳欣修表示，民眾可先申請內政部「危險及老舊建築物結構安全性能評估」補助，再申請老宅延壽經費修繕。

另，嘉義市府規劃在志航國小、文化路、民權路等處新建通學步道、人行道及易肇事路口改善等工程，所需經費逾一億八千萬元，已送內政部申請「永續提升人行安全計畫」經費，王美惠昨與立法院內政委員會考察實勘爭取補助，董建宏表示中央將全力支持。

內政部推動「老宅延壽機能復新」計畫，補助卅年以上四至六樓公寓、六樓以下透天住宅，修繕如磁磚脫落等公共空間。（記者王善嬿攝）

