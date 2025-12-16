為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    逾30年老宅延壽 每棟最高補助960萬

    2025/12/16 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    老宅延壽說明會在嘉市舉行，會場擠爆。（記者王善嬿攝）

    老宅延壽說明會在嘉市舉行，會場擠爆。（記者王善嬿攝）

    4至6層公寓或6樓以下透天住宅 均可申請

    內政部編列五十億元特別預算規劃為期三年「老宅延壽機能復新」計畫，補助全國屋齡逾卅年的四至六層公寓、六樓以下透天住宅進行修繕，每棟最高可獲九六〇萬元補助，明年受理申請；經立委王美惠爭取，國土管理署昨優先在嘉義市舉辦南部第一場說明會，近千人參加，發言踴躍，並盼再增開中南部說明會。

    嘉義市昨說明會 近千人擠爆會場

    內政部政務次長董建宏、國土署長吳欣修、王美惠等昨與會，有室內裝修業者建議，中央應明訂且公開可以承包修繕的業者資格標準，以利民眾選擇，民眾也關心是否能提供修繕契約範本、加蓋建築是否具申請資格、整修完成後是否會被認定為新屋而影響房屋稅等問題。

    修繕項目含外牆整修、屋頂防漏等

    吳欣修說，計畫目標三年內協助全國六百棟老屋完成修繕，補助項目包括外牆整修、屋頂防漏、電力與管線更新、增設電梯及無障礙設施等，每項目最多補助六十五％，一棟最高可補助九六〇萬元；達室外修繕條件者，可加選補助改善室內空間，每戶最高補助廿萬元，高齡弱勢戶最高補助卅萬元；住宅須為自用、領有使用執照合法建築。

    董建宏說，透過老宅延壽計畫協助民眾改善居住環境，實現「在宅健康老化、在地安老」，本月底前在新北、台北、高雄等地還有六場說明會；吳欣修表示，民眾可先申請內政部「危險及老舊建築物結構安全性能評估」補助，再申請老宅延壽經費修繕。

    另，嘉義市府規劃在志航國小、文化路、民權路等處新建通學步道、人行道及易肇事路口改善等工程，所需經費逾一億八千萬元，已送內政部申請「永續提升人行安全計畫」經費，王美惠昨與立法院內政委員會考察實勘爭取補助，董建宏表示中央將全力支持。

    內政部推動「老宅延壽機能復新」計畫，補助卅年以上四至六樓公寓、六樓以下透天住宅，修繕如磁磚脫落等公共空間。（記者王善嬿攝）

    內政部推動「老宅延壽機能復新」計畫，補助卅年以上四至六樓公寓、六樓以下透天住宅，修繕如磁磚脫落等公共空間。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播