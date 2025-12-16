為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

生活
    首頁 > 生活

    斗南聖德自辦市地重劃 將辦公聽會

    2025/12/16 05:30 記者李文德／雲林報導
    斗南聖德自辦市地重劃案日前開會員大會，獲6成地主同意。（雲縣府提供）

    斗南聖德自辦市地重劃案日前開會員大會，獲6成地主同意。（雲縣府提供）

    雲林縣斗南聖德自辦市地重劃案在原重劃案撤銷後更名重來，部分地主反對，日前召開會員大會表決計畫書草案，逾六成地主同意。雲林縣政府地政處表示，收到記錄後審查，若無問題將備查待重劃會向縣府申請核准實施市地重劃，縣府擇期召開聽證會。

    雲林縣斗南鎮聖德自辦市地重劃案前身為「大業自辦市地重劃區」，欲重劃國道一號斗南交流道西北側約七．八公頃土地，但辦理過程中被部分地主質疑灌人頭，向法院提起訴訟更向監察院陳情，去年依法解散。今年六月部分地主申請成立「聖德自辦市地重劃區籌備會」獲縣府核准。

    地政處長葉永星表示，受理過程保持依法行政原則，反對方地主曾向內政部提起訴願被駁回，且該重劃案開發期程已由內政部核定明年二月十四日，縣府依法不得無故拒絕受理。

    地政處科長邱冠維表示，有陳情人關心工程費用、地主權益等問題，也有少數地主反對開發，縣府要求開發商仔細說明優缺點後表決，同意人數為九五人，占約六成一，同意總面積占全區約七成一，後續擇期召開聽證會，並透過合議制審議，確認是否實施。

