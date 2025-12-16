土庫名醫駱雲從 獲雲林醫德傳家典範獎

已故土庫醫師駱雲從（左）獲雲林醫療奉獻獎特別增設的「醫德傳家典範獎」。 （駱芬美提供）

已故土庫醫師駱雲從承接父親駱萬得所開設的萬得醫院，兩代醫師對弱勢鎮民照護有加，堅守「賺情不賺錢」信念守護土庫人，縣府今年度醫療奉獻獎首度增設「醫德傳家典範獎」感念這位永遠的駱醫師。女兒駱芬美、駱芳美代為領獎，直言感動，將持續把父親精神傳承下去。

土庫文史工作者謝暉宏表示，萬得醫院為駱萬得設立，是鎮內首間西醫醫院，一九五四年由駱雲從接手至一九九五年，兩代醫師不收弱勢戶診療費，堅守「賺情不賺錢」信念，也因其精神讓當地掀起讀書風氣，很多學子因而立志當醫生。

不收弱勢戶診療費 堅守賺情不賺錢

謝暉宏指出，土庫多年來成就逾七十名醫師，包含肺炎鏈球菌疫苗發明人謝嘉隆、清冠一號發明人蘇奕彰都是土庫子弟，造就「土庫醫生一條街」美名。

駱芳美表示，父親把每個病人當家人，半夜只要有人敲門求醫都會開門，看見弱勢民眾看病都悉心呵護，醫藥費也不收，全家人被這股暖流感動，就連媽媽記帳時也不計較。

駱芬美表示，父親不斷叮囑「不放棄」、「不談錢」等家訓，全家始終傳承此信念，現在萬得醫院雖不再看診，但場域無償給在地文史工作者使用。

駱雲從獲得雲林縣衛生局「醫德傳家典範獎」。駱芬美、駱芳美兩人表示，父親已過世多年仍有許多人記得父親，相當感動。

