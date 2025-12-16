台南跨年卡司 16組橫跨台港日韓

南市府公布「2026台南好young」跨年活動卡司名單，出身台南的金曲天后李竺芯（前排右四）受邀出席記者會。（記者蔡文居攝）

八三夭、理想混蛋、9m88、麋先生、炎亞綸、李竺芯等輪番上陣

「二〇二六台南好young」跨年活動最後一波卡司，南市府昨天公布，包括重量級搖滾天團「八三夭」，以及被譽為新一代告白金曲〈不是因為天氣晴朗才愛你〉的超人氣樂團「理想混蛋」，及金獎百變歌姬「9m88」今年唯一的一場跨年就在台南，唱跳實力驚人的韓國新生代女團STAYC、金曲樂團「麋先生」、金鐘主持炎亞綸、金曲獎最佳台語女歌手等三項大獎的李竺芯，將陪大家一起過年。

請繼續往下閱讀...

市府說，「二〇二六台南好young」耶誕跨年系列活動，包括溪南、溪北共舉辦三場，包括十二月二十下午六點起搖滾耶誕演唱會在永華市政中心西側廣場。卡司有鄭恩地、動力火車、告五人、UNIS、川西奈月、AcQUA源少年、JUD陳泳希、SOLOMOON紫月光。主持人籃籃、李多慧。十二月二十七下午五點半起南瀛草地音樂會在新營南瀛綠都心公園，卡司有玖壹壹、林隆璇、郭書瑤、Faulieu.、吳汶芳、柯泯薰、林亭翰、張羽靚。主持人Dennis丹尼斯。

演唱會在永華市政中心西側

十二月三十一日下午六點起台南好Young跨年演唱會在永華市政中心西側廣場。STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生MIXER、李竺芯、炎亞綸、派偉俊、康康、FEniX、JADE、F.F.O、Angie安吉。主持人：吳建恆、徐凱希。

台南市長黃偉哲昨天主持台南跨年卡司開箱記者會，包括韓國新人男團ALL（H）OURS、香港新生代男神魏浚笙，也確定登上台南跨年舞台，日本全能天后「鈴木愛理」也將是台南跨年表演嘉賓。昨天記者會現場，出身台南的李竺芯也受邀出席。

韓女團STAYC首度來台跨年

昨日公布的STAYC，逆天顏值與堅強實力被韓媒譽為「全能型」偶像，今年四月啟動全新世界巡演會，更把首度來台跨年獻給台南，請各地的SWITH（粉絲名）千萬不要錯過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法