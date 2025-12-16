為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中大巨蛋接駁 學者籲建大客車專用道

    2025/12/16 05:30 記者蘇金鳳／台中報導

    台中市規劃在水湳經貿園區建大巨蛋，昨舉辦公聽會，多位專家及當地里長、民眾表示支持，他們認為，腹地大，較無逃生安全顧慮，不過大巨蛋可容納三萬人，但汽機車停車位僅四千，捷運只有綠線，建議市府做好接駁配套，設大客車專用道，讓人潮可快速疏散。

    交通局指出，會加強接駁，也有規劃巡迴車往返，以及電動車自駕等創新想法；運動局長游志祥表示，大巨蛋周遭將規劃旅館及百貨、商場，人潮不會集中在交通運輸節點，進行有效疏散。

    大巨蛋將規劃三萬席以下的多功能棒球場館，具有棒球、藝文及產創，採取BOT，基地位在逢大段，面積約為十六萬三千平方公尺，北側及南側將設精品百貨旅館及休閒商場，整體效益超過五千億元。

    逢甲大學運輸與物流學系主任郭仲偉在公聽會表示，大巨蛋是珍珠，但要做好運輸接駁規劃，因為目前只有一條捷運綠線，軌道運輸還未完成，建議建置動態大客車專用道來因應。

    議員陳成添呼籲，藍線儘速完工，在未完工前接駁一定要做好；在地鵬程里長陳文聿說，國慶焰火、九一一演唱會及跨年晚會，一散場周遭就塞爆，希望市府一定注意車潮、人潮疏散問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播