台中大巨蛋接駁 學者籲建大客車專用道

台中市規劃在水湳經貿園區建大巨蛋，昨舉辦公聽會，多位專家及當地里長、民眾表示支持，他們認為，腹地大，較無逃生安全顧慮，不過大巨蛋可容納三萬人，但汽機車停車位僅四千，捷運只有綠線，建議市府做好接駁配套，設大客車專用道，讓人潮可快速疏散。

交通局指出，會加強接駁，也有規劃巡迴車往返，以及電動車自駕等創新想法；運動局長游志祥表示，大巨蛋周遭將規劃旅館及百貨、商場，人潮不會集中在交通運輸節點，進行有效疏散。

大巨蛋將規劃三萬席以下的多功能棒球場館，具有棒球、藝文及產創，採取BOT，基地位在逢大段，面積約為十六萬三千平方公尺，北側及南側將設精品百貨旅館及休閒商場，整體效益超過五千億元。

逢甲大學運輸與物流學系主任郭仲偉在公聽會表示，大巨蛋是珍珠，但要做好運輸接駁規劃，因為目前只有一條捷運綠線，軌道運輸還未完成，建議建置動態大客車專用道來因應。

議員陳成添呼籲，藍線儘速完工，在未完工前接駁一定要做好；在地鵬程里長陳文聿說，國慶焰火、九一一演唱會及跨年晚會，一散場周遭就塞爆，希望市府一定注意車潮、人潮疏散問題。

