《下屆台中市長選舉》江啟臣、楊瓊瓔表態 何欣純：期待藍營有民主初選

下屆台中市長選戰明年登場，民進黨確定由立委何欣純出戰，國民黨繼立委楊瓊瓔宣布參選後，立法院副院長江啟臣十四日也鬆口「全力爭取黨內提名」，對此，楊瓊瓔表示，希望能有一場君子之爭；何欣純說，江啟臣遲未表態，恐是擔心黨內有人會逼他辭副院長，她並期許國民黨能有公開、民主的初選；江則稱，連提名都還沒決定，辭副院長是以後的事。

江：先提名 辭副院長以後的事

江啟臣前天終於鬆口爭取國民黨提名，楊瓊瓔表示，國民黨人才濟濟，希望能有一場君子之爭，強調黨內初選應被視為擴大國民黨支持基礎的機會，而非對立，是「合作而非對抗」的方式，她若初選勝出，將邀請江啟臣加入競選團隊，一起打贏這場選舉。

請繼續往下閱讀...

何欣純期許國民黨有公開、民主的初選制度，她強調，江啟臣和楊瓊瓔都是國民黨很優秀的政治人才，預祝初選在民主機制下順利完成，她將會按照自己的腳步，走入人群、走入基層、傾聽民意，持續跟市民溝通，還有一年的時間，相信可以贏得大台中市長選戰，為大家服務。

楊：黨內初選是合作 而非對立

對於江啟臣若獲國民黨提名是否應辭立法院副院長？何欣純認為，這應該也是江遲遲沒有表態參選台中市長的原因之一，因為一旦進入初選，就沒有副院長超然公正性，黨內是否有人會公開喊話要他辭職？副院長這個位置還蠻多人有想像空間。

江啟臣說，黨內機制要請黨中央多費心，至於是否有辭副院長的時間點？江啟臣稱，連提名都還沒決定，那是以後的事，現在將以行動展現服務台中旗艦城的決心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法