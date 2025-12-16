為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中水湳轉運中心 交通銜接規劃拖7年

    2025/12/16 05:30 記者黃旭磊／台中報導
    台中水湳轉運中心工程進度超過95%。（中市府提供）

    台中水湳轉運中心工程進度超過95%。（中市府提供）

    明年中啟用 周邊中清路、環中路恐大塞車 居民要求闢國道客運專用道

    台中市水湳經貿園區、綠美圖等重大建設陸續營運，水湳轉運中心工程進度超過九十五％，周遭交通銜接受關注，交通局昨舉辦「水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究」說明會，西屯區居民砲轟，計劃拖七年竟還在規劃階段，且無法銜接國道匝道，周邊中清路、環中路恐大塞車，交通局長葉昭甫強調，預計今年底完成評估計畫提送交通部審查，盼中央協助增設國道客運專用道。

    台中綠美圖十三日開館營運、台中國際會展中心預計明年三月開幕，這些建設都在水湳地區，立法院副院長江啟臣、民進黨台中市議員陳淑華及林祈峰、國民黨市議員黃馨慧及張廖乃綸，昨天參與水湳轉運中心銜接討論。當地地主及里長認為，轉運中心未直接銜接國道，高密度客運班次會導致平面交通打結，也批評轉運中心從市長盧秀燕上任至今一直延宕，連銜接國道可行性評估都沒送中央審查。

    交通局：整體道路空間有限 將再全面評估

    市議員陳淑華說，前市長林佳龍規劃水湳轉運銜接，盧秀燕卻將計劃拖到現在，七年了還沒送交通部，重大建設包括綠美圖、會展中心、巨蛋及超巨蛋都在水湳沿線，預算增加、量體縮減還缺銜接道，屆時交通一定會塞爆。

    江啟臣表示，國道一號后里豐原到大雅拓寬案交通部已拍板，工程預算近百億元，應該跟轉運中心連結；水湳當地里長提醒，轉運中心預計明年中啟用，若無法銜接國道匝道，屆時周邊中清路、環中路會大塞車。

    江啟臣強調，增設國道客運專用道可行性研究案，預計今年底前提送交通部高速公路局審查，希望加速審議，至於「水湳客運專用道」是否與「國道一號台中段拓寬」合併施作，他將搭設對話平台，邀請交通部與台中市交通局以最快速度整合意見。

    水湳地區大型建設陸續營運 平面道難負荷

    交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心緊鄰台七四線匝道、環中路地下道及科湳愛琴橋，整體道路空間相當有限，針對現地條件及需求進行全面評估，將探討國道客運專用道的技術可行性、路線銜接方式與可能改善效益，為水湳轉運中心規劃再升級廣納民意。

    水湳轉運中心交通銜接問題受關注，說明會中，居民批評拖7年還在規劃。 （記者黃旭磊攝）

    水湳轉運中心交通銜接問題受關注，說明會中，居民批評拖7年還在規劃。 （記者黃旭磊攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播