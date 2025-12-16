台中水湳轉運中心 交通銜接規劃拖7年

台中水湳轉運中心工程進度超過95%。（中市府提供）

明年中啟用 周邊中清路、環中路恐大塞車 居民要求闢國道客運專用道

台中市水湳經貿園區、綠美圖等重大建設陸續營運，水湳轉運中心工程進度超過九十五％，周遭交通銜接受關注，交通局昨舉辦「水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究」說明會，西屯區居民砲轟，計劃拖七年竟還在規劃階段，且無法銜接國道匝道，周邊中清路、環中路恐大塞車，交通局長葉昭甫強調，預計今年底完成評估計畫提送交通部審查，盼中央協助增設國道客運專用道。

請繼續往下閱讀...

台中綠美圖十三日開館營運、台中國際會展中心預計明年三月開幕，這些建設都在水湳地區，立法院副院長江啟臣、民進黨台中市議員陳淑華及林祈峰、國民黨市議員黃馨慧及張廖乃綸，昨天參與水湳轉運中心銜接討論。當地地主及里長認為，轉運中心未直接銜接國道，高密度客運班次會導致平面交通打結，也批評轉運中心從市長盧秀燕上任至今一直延宕，連銜接國道可行性評估都沒送中央審查。

交通局：整體道路空間有限 將再全面評估

市議員陳淑華說，前市長林佳龍規劃水湳轉運銜接，盧秀燕卻將計劃拖到現在，七年了還沒送交通部，重大建設包括綠美圖、會展中心、巨蛋及超巨蛋都在水湳沿線，預算增加、量體縮減還缺銜接道，屆時交通一定會塞爆。

江啟臣表示，國道一號后里豐原到大雅拓寬案交通部已拍板，工程預算近百億元，應該跟轉運中心連結；水湳當地里長提醒，轉運中心預計明年中啟用，若無法銜接國道匝道，屆時周邊中清路、環中路會大塞車。

江啟臣強調，增設國道客運專用道可行性研究案，預計今年底前提送交通部高速公路局審查，希望加速審議，至於「水湳客運專用道」是否與「國道一號台中段拓寬」合併施作，他將搭設對話平台，邀請交通部與台中市交通局以最快速度整合意見。

水湳地區大型建設陸續營運 平面道難負荷

交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心緊鄰台七四線匝道、環中路地下道及科湳愛琴橋，整體道路空間相當有限，針對現地條件及需求進行全面評估，將探討國道客運專用道的技術可行性、路線銜接方式與可能改善效益，為水湳轉運中心規劃再升級廣納民意。

水湳轉運中心交通銜接問題受關注，說明會中，居民批評拖7年還在規劃。 （記者黃旭磊攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法