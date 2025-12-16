為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高中社會領域 新北推土耳其實作教材

    2025/12/16 05:30 記者賴筱桐／新北報導

    新北市率全國之先，由高中歷史、地理、公民與社會課程發展中心跨科合作，推出《高中社會領域探究與實作教材手冊—土耳其篇》，昨天舉行發表會，帶領學生認識伊斯蘭世界的歷史脈絡與當代變遷，提升國際素養教育。

    教育局長張明文指出，一〇八課綱實施後，伊斯蘭相關單元在高中社會科的占比提高，成為學測重要命題方向，但國內可運用的中文教材相對有限。土耳其橫跨歐亞、歷史脈絡多元，是理解中東局勢、歐洲安全與世界文化不可或缺的一環，期盼這套教材協助學生培養跨文化理解力，拓展全球視野。

    教育局說明，土耳其教材以「行萬里路」為核心理念，由編輯團隊實地前往土耳其進行田野考察，走訪安卡拉大學、當地高中、博物館、遺址與清真寺等場域，透過實地觀察、專家訪談與在地記錄，成為全國社會領域教師實用的教學工具書。

    教材手冊囊括「地理篇」、「歷史文化篇」、「當代社會篇」，涵蓋土耳其橫跨歐亞的戰略地理、鄂圖曼帝國興衰、共和國建國歷程，到近年政治社會變遷與教育制度改革，並首度系統性整理台灣與土耳其之間的經貿、教育交流，以及新北市與土耳其學術合作成果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播