高中社會領域 新北推土耳其實作教材

新北市率全國之先，由高中歷史、地理、公民與社會課程發展中心跨科合作，推出《高中社會領域探究與實作教材手冊—土耳其篇》，昨天舉行發表會，帶領學生認識伊斯蘭世界的歷史脈絡與當代變遷，提升國際素養教育。

教育局長張明文指出，一〇八課綱實施後，伊斯蘭相關單元在高中社會科的占比提高，成為學測重要命題方向，但國內可運用的中文教材相對有限。土耳其橫跨歐亞、歷史脈絡多元，是理解中東局勢、歐洲安全與世界文化不可或缺的一環，期盼這套教材協助學生培養跨文化理解力，拓展全球視野。

教育局說明，土耳其教材以「行萬里路」為核心理念，由編輯團隊實地前往土耳其進行田野考察，走訪安卡拉大學、當地高中、博物館、遺址與清真寺等場域，透過實地觀察、專家訪談與在地記錄，成為全國社會領域教師實用的教學工具書。

教材手冊囊括「地理篇」、「歷史文化篇」、「當代社會篇」，涵蓋土耳其橫跨歐亞的戰略地理、鄂圖曼帝國興衰、共和國建國歷程，到近年政治社會變遷與教育制度改革，並首度系統性整理台灣與土耳其之間的經貿、教育交流，以及新北市與土耳其學術合作成果。

