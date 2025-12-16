花縣府未編重建預算 光復災民倒土抗議

「預算不到，砂土會倒」，花蓮光復災民昨天把土砂倒在縣府前，抗議縣府明年度對於重建預算一毛不編。（記者王錦義攝）

花蓮縣光復鄉洪災後待重建，但花蓮縣明年度總預算卻未編相關重建經費，日前近五百名災民到縣議會、縣府前抗議，但縣長徐榛蔚到南區拜拜未直接面對災民，災民昨二度到縣府前抗議，並在縣府前傾倒光復的土砂，要求縣府明確編列重建專款，非靠臨時調度或災害準備金因應。

縣府︰從未拒編 依法規爭取

縣府行研處回應說，縣府從未「拒編災後重建預算」，有關重建委員會部分，縣府已在上週啟動，未來會邀集中央部會、國營單位及鄉鎮公所參與；鄉親關心的重建經費部分，縣府會依循《地方制度法》、《預算法》等相關規定，為鄉親爭取最大權益。

馬太鞍溪跨流域聯盟派出十多名災民代表出席，並從光復鄉運三大包重災區佛祖街的土砂，直接倒在縣府前馬路上，把徐榛蔚、立委傅崐萁、鄉長林清水等人的相片放在土堆上，災民拿土砸相片，最後用鏟子插在相片上，跟還埋在砂土中的祖先墳墓相片放在一起。

「預算不到，砂土會倒」，災民怒喊，縣府有錢放煙火、沒錢編重建，有錢大撒幣、沒錢做重建，一直推卸責任給中央，質疑難道光復鄉現在變成直轄鄉，直屬行政院嗎？地方編列重建預算是責任，不要卸責中央。

馬太鞍溪跨流域聯盟發言人理新．哈魯蔚說，重建不是口號，是縣府法定責任，災害準備金僅限應急，非長期重建專款。徐榛蔚至今仍不回應災民訴求，只會把責任推給中央。

