為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花縣府未編重建預算 光復災民倒土抗議

    2025/12/16 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    「預算不到，砂土會倒」，花蓮光復災民昨天把土砂倒在縣府前，抗議縣府明年度對於重建預算一毛不編。（記者王錦義攝）

    「預算不到，砂土會倒」，花蓮光復災民昨天把土砂倒在縣府前，抗議縣府明年度對於重建預算一毛不編。（記者王錦義攝）

    花蓮縣光復鄉洪災後待重建，但花蓮縣明年度總預算卻未編相關重建經費，日前近五百名災民到縣議會、縣府前抗議，但縣長徐榛蔚到南區拜拜未直接面對災民，災民昨二度到縣府前抗議，並在縣府前傾倒光復的土砂，要求縣府明確編列重建專款，非靠臨時調度或災害準備金因應。

    縣府︰從未拒編 依法規爭取

    縣府行研處回應說，縣府從未「拒編災後重建預算」，有關重建委員會部分，縣府已在上週啟動，未來會邀集中央部會、國營單位及鄉鎮公所參與；鄉親關心的重建經費部分，縣府會依循《地方制度法》、《預算法》等相關規定，為鄉親爭取最大權益。

    馬太鞍溪跨流域聯盟派出十多名災民代表出席，並從光復鄉運三大包重災區佛祖街的土砂，直接倒在縣府前馬路上，把徐榛蔚、立委傅崐萁、鄉長林清水等人的相片放在土堆上，災民拿土砸相片，最後用鏟子插在相片上，跟還埋在砂土中的祖先墳墓相片放在一起。

    「預算不到，砂土會倒」，災民怒喊，縣府有錢放煙火、沒錢編重建，有錢大撒幣、沒錢做重建，一直推卸責任給中央，質疑難道光復鄉現在變成直轄鄉，直屬行政院嗎？地方編列重建預算是責任，不要卸責中央。

    馬太鞍溪跨流域聯盟發言人理新．哈魯蔚說，重建不是口號，是縣府法定責任，災害準備金僅限應急，非長期重建專款。徐榛蔚至今仍不回應災民訴求，只會把責任推給中央。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播