光復中繼屋入住條件嚴格 災民盼放寬

國土署興建的組合屋加上台糖宿舍才41戶，馬太鞍溪災民認為數量不夠。（記者花孟璟攝）

災戶爭取房屋1年內無法修好、住平房、有行動不便長輩等可申請

記者花孟璟／專題報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災迄今二個多月，內政部針對災區提出中繼屋安置計畫，第一階段提供四十一戶，至明年一月前可入住，但災民反映申請條件嚴格，必須房屋全毀或有結構安全問題的所有權人，希望放寬資格，還有災民因申請租屋補貼遭房東拒租；另「部落集體中繼」選項缺乏明確時程。國土署表示，居民訴求將提報中央研議；部落集體中繼納入第二階段作業。

國土署︰居民訴求提報中央研議

有災民說，中繼屋入住條件嚴格，必須房屋結構鑑定有問題，需要重建或修繕的重災戶，且家庭成員在花蓮縣不能有自有住宅，希望放寬認定標準，例如房屋無法在一年內完成修繕、曾受淹水區域、住在平房無法垂直避難、家有行動不便的長輩及十二歲以下孩童等都能申請。

災民申請租屋補貼 找房子碰壁

此外，內政部雖然提供沒有自用住宅的受災民眾租屋補貼，免取得房東同意就能申請，但災民找房子到處碰壁，許多房東一聽到是受災戶馬上拒絕，怕政府查到租金所得就要繳稅。

另貸款重建最高可獲三五〇萬元、修繕最高一五〇萬元利息補貼，保證貸款到八成，然而災民擔心房子舊貸款仍在清償，但抵押標的物價值因為堰塞湖災區而減損，銀行恐拒絕核貸。

第一階段41戶 被嫌品質不佳

第一階段中繼屋四十一戶十二月底可陸續入住，但災民認為不敷需求，甚至十戶共用一間十八坪廚房，居住品質不佳。

部落集體中繼 納入第二階段

國土署回應，中繼屋依「離災不離鄉」原則，考量居住安全，設置集中廚房，入住後再依實際需求擴充廚房設施。目前部落集體中繼放在第二階段，從調查到確定戶數後，發包至施工完成至少需三個月，原民會將盡快完成問卷調查，迄今仍有七百戶未調查。

國土署表示，居民爭取中繼屋放寬申請等訴求將提報中央研議，銀行核貸標準由內政部協助發文給銀行協調；針對租屋碰壁問題，災民可洽租賃住宅公會協助媒合。

