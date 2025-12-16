三航廈北廊廳試營運14天 滿意度逾4.5顆星

立法院交通委員會昨考察桃園機場第三航廈北廊廳。（交通部提供）

桃園國際機場第三航廈北廊廳本月一日試營運，截至十四日累計服務一二二航班、逾二．六萬人次使用。立法院交通委員會昨前往考察，交通部長陳世凱表示，已請桃機公司為年底前的正式營運做好萬全準備。

逾2.6萬人次使用

第三航廈各項工程如火如荼進行中，預計二〇二七年底前全數完工，其中北廊廳今年九月率先完工，十二月一日先行試營運，十四天累計服務一二二航班、逾二．六萬人次使用。

北廊廳全長七三八公尺，設有八個雙走道靠橋停機位，登機門編號D11至D18。旅客普遍回饋候機空間寬敞明亮、設計現代化、椅子舒適且充電插頭充足，滿意度滿分為五顆星，平均滿意度超過四．五顆星。

立院交委會昨考察桃機三航廈北廊廳，召委李昆澤表示，請桃機持續提升設施功能、服務效能、旅客便利性，並研議於旅客指示牌面增加中英以外語言，同時也要確保廊廳空間緊急事件應變與使用安全。

陳世凱表示，北廊廳是三航廈建設重要階段性成果，是讓全世界看到台灣新門面的好機會，試營運經驗是後續改善重要參考，歡迎各界提供意見，持續改善優化，也請桃機為年底前的正式營運做好萬全準備。

