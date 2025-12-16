馬太鞍溪淤泥變黑金 陶藝家研究製陶義賣捐光復鄉

花蓮光復鄉淤土（中）可做胚土，光復淤砂（右）可被磁鐵吸附，是釉藥的材料。（記者陳鳳麗攝）

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰流，鏟子超人挖出的黑色淤泥累積六百萬噸，陶藝家陳金旺想用淤泥製作陶器義賣捐給光復鄉，經國立台灣工藝研究發展中心研究人員檢測分析發現，淤泥砂成分中的石灰石含高碳酸鈣，斜綠泥石和角閃石則呈順磁性，光復砂可當釉料，光復土則是胚土材料，淤泥不是廢土而是新黑金。

黑色細砂有磁性

花蓮縣光復鄉遭馬太鞍溪潰流淹沒，全台鏟子超人接續湧入挖淤泥，陶藝家陳金旺想用該淤泥製作陶器義賣捐給光復鄉，託友人拿回光復黑色淤泥樣品，初檢未含有毒重金屬，但這些黑色細砂竟能被磁鐵吸起，推測它是磁鐵礦，進一步尋求台灣工藝研究所協助檢測成分。

陳金旺說，光復淤泥是比重較輕的土在上、比重較重的砂在下，泥的溫度較高可做胚土，砂的溫度較低可做釉料，不管是柴燒或電窯燒製出來的陶器都很有特色。

工藝中心將與產業合作

工藝中心鶯歌分館實驗室副研究員沈俊良則指出，以射線螢光分析進行測試，證實這些砂質淤泥主要成分包括石英、鈉長石、石灰石、白雲石、斜綠泥石、角閃石及雲母等礦物。其中，斜綠泥石和角閃石因含有鐵元素呈現順磁性，可被磁鐵吸附。而砂中含高比例石灰石，有碳酸鈣成分，可形成灰釉，是完全搭配的天然材料。

工藝中心主任陳殿禮強調，該研究成果納入「台灣工藝材質平台」，將與地方政府及產業端合作，希望開啟工藝材料創新的新契機。

工藝中心主任陳殿禮（左）、副研究員沈俊良（右），秀出陶藝家陳金旺（中）以光復淤泥製作的陶杯。（記者陳鳳麗攝）

