416廚餘養豬場轉型 每頭補助3600／農業部已啟動黑豬輔導團、開發專用飼料

農業部長陳駿季昨重申，明年1月底前廚餘養豬場完成轉型，每頭將補助3600元，農業部已啟動黑豬輔導團到各地輔導轉型技術。（資料照，豬農提供）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，禍源就是未充分蒸煮的廚餘，目前全國有四一六家養豬場有廚餘使用許可，農業部將自二〇二七年元旦起全面禁用廚餘養豬，明年為轉型期。農業部長陳駿季昨重申，明年一月底前廚餘養豬場完成轉型，每頭將補助三千六百元，農業部已啟動黑豬輔導團到各地輔導轉型技術，針對主要吃廚餘的黑豬已開發專用飼料，後續也會加速優秀黑豬品系選育。

後年起全面禁用廚餘養豬

國內爆發非洲豬瘟疫情，十月廿二日起就全面禁用廚餘到年底，明年元旦起若地方政府許可，且廚餘養豬場有加裝即時監控，廚餘車必須加裝GPS，可有條件使用動物性下腳料、事業廚餘等，但仍禁用民生廚餘。

陳駿季昨在立院表示，全面禁廚餘養豬是我國防疫的關鍵措施，會透過補助等配套協助廚餘養豬場轉型，即起到二〇二六年一月底前轉型的廚餘養豬場，每頭補助三千六百元，之後則降為一千八百元。

後續加速優秀黑豬品系選育

陳駿季表示，農業部已成立黑豬產業輔導專案小組，在十八日前將舉辦九場廚餘養豬轉型技術輔導座談會，並推廣餵養黑豬的商用飼料配方與畜試所研發的替代飼料配方，可將黑豬飼育時間自十二個月縮短到九個月，加強黑豬品牌行銷與保種策略。

環境部次長沈志修表示，目前有四一六家養豬場有廚餘使用許可，登記裝設即時監測系統的養豬場有二七七場，已完成裝設有一三三場。

隨廚餘養豬將落日，民進黨立委邱志偉等人建議應比照經濟部推節能家電，編預算提供家戶購置廚餘機獎勵，廚餘機可去除八成水分，減少廚餘量，沈志修表示還須研議。

國民黨立委楊瓊瓔昨稱台中有八千多棟社區大樓過去由養豬戶載運廚餘，現已面臨廚餘無處去，沈志修回應，年底前廚餘只能送指定處所，環境部會補助地方政府清運費用，廚餘養豬完全落日後，社區大樓可委託清運業者處理，或縣市透過加徵水費因應，台中市長應面對問題。

環境部：事業廚餘處理傾向不補助

環境部長彭啓明強調，目前家戶廚餘由清潔隊收，但團膳及餐廳業者的事業廚餘處理則傾向不補助，另外中央提供廚餘清運費的補貼只到本月底。

彭啓明認為，團膳食物約三成淪為廚餘「很有問題」，強調「食物浪費有價」，估算目前廚餘處理約每公斤二到五元。他也提醒學校營養午餐，若學生不惜食，教育單位要有支付廚餘處理費的心理準備。

