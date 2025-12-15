（新北）新板舊市府宿舍活化 打造設計基地

緊鄰新板特區的新北市府舊員工宿舍，青年局推動活化計畫，將改造為「新板設計基地」。（記者賴筱桐攝）

緊鄰新北市新板特區的舊市府員工宿舍，雖位處板橋精華地帶，比鄰百貨公司，卻因建物老舊、年久失修，房屋閒置多年，青年局推動老屋活化計畫，將打造「新板設計基地」，預計明年三月開幕，彩虹地景外牆可望成為新興打卡點。

青年局長邱兆梅指出，今年推動「青年再創．老店新妝」新莊廟街特色店家再造示範計畫，已成功翻轉响仁和、熊記燒餅油條、新樁牛、晉義蔘藥行及WASHWISE聰明洗等五家業者，即日起至十二月廿三日開放在地經營三年以上的店家申請，通過甄選者將提供專業輔導設計再造及創意轉型，參與店家最高可獲十萬元獎勵金。

邱兆梅說，新板設計基地位於板橋區新民街六巷，原為台北縣政府時期的員工宿舍，青年局二〇二三年七月接手後，積極推動老屋活化計畫，已完成可行性評估及耐震補強工程，活化方案以設計創業為主，將結合大專院校設計相關學系，以展覽、講座及工作坊等多元形式，促進創業交流，外牆設置彩虹地景及城市剪影彩繪，預計明年三月開幕，可望成為新板地區的新打卡點。

