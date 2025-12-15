新店錦秀擋土牆搶修 水泥塊砸破屋牆

新北市新店碧瑤、錦秀社區因搶災施工便道坍落，混凝土塊砸破民宅外牆。（新北市議員黃心華提供）

便道灌漿坍落 民宅外牆損壞 新北養工處檢討施工方式

新北市新店碧瑤、錦秀社區擋土牆今年十月廿五日因豪雨造成坍塌，十三日進行搶災工程，疑因廠商施工不慎再度崩落，混凝土塊砸中錦秀路五十七巷民宅一、二樓，所幸住戶早已撤離無人傷亡，初判為浴室外磚牆破損，今天將找專業技師公會檢查，若結構無虞再討論修繕事宜，並要求廠商檢討施工方式。

請技師公會檢查結構 再討論修繕

市府養護工程處長鄭立輝表示，碧瑤、錦秀社區上次倒塌的舊擋土牆仍待移除，十三日搶災施工便道坍落，經昨天勘察，疑因廠商施工不慎加上雨天等因素，讓混凝土塊砸到民宅外牆，目視判斷為外牆磚牆遭打破，已移除坍落混凝土塊，今天會請技師公會協助評估梁柱，若無其他狀況，再與住戶和廠商討論修復事宜。

撤離戶浴室磚牆破洞 無人受傷

養工處補充，一、二樓破損處皆為浴室，二樓浴室外牆幾乎全部破洞，一樓也有幾處破損，範圍較小，目前先以帆布覆蓋。

養工處指出，錦秀路五十七巷四號建物在十月廿五日發生擋土牆坍塌後，住戶即撤離，暫無人居住。碧瑤、錦秀社區擋土牆坍塌位置因兩側均為民宅，施工空間侷限，目前市府仍趕辦搶災工程，並要求廠商檢討混凝土塊堆疊加固施工方式，應採逐層灌漿加固，確認加固位置達到足夠強度，才能辦理下一個升層作業，兼顧安全與效率審慎搶災。

議員︰趕工不能忽略安全防護

新北市議員黃心華表示，社區未來將蓋新的擋土牆，前天施工廠商灌漿時疑因混凝土塊堆積的力量無法承受灌漿的側向壓力，導致混凝土塊崩落砸中民宅。他肯定市府週末日夜都在趕工，希望穩定山坡地安全，讓住戶早日回家，但趕工不能忽略基本的施工安全防護。

