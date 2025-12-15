六年磨一劍 羅東高工棒球隊挑戰台灣第1

羅東高工棒球隊摘下黑豹旗亞軍，創下宜蘭球隊在全國性比賽的亮眼成績。（資料照，記者林正堃攝）

記者江志雄／專題報導

二〇二五黑豹旗全國高中棒球大賽，宜蘭縣國立羅東高工以黑馬之姿闖進冠軍戰，雖以一比四敗給青棒界「大魔王」桃園平鎮高中收下亞軍，仍創下宜蘭球隊在黑豹旗賽場上最亮眼成績。總教練何昱德說，將以打敗平鎮高中、成為台灣第一為努力目標。

黑豹旗摘銀 立志扳倒大魔王平鎮高中

宜蘭縣私立中道中學棒球隊二〇一九年停招，縣內木棒組球隊歸零，同年八月林燈文教公益基金會協助羅工社團型棒球隊升級為競技型木棒球隊，每年贊助三百萬元，但球隊轉型後戰績不出色，招生一度面臨困境。

招進大量外縣市球員 扎實練出成績

羅工秘書楊瑞耀表示，羅工棒球隊過去到宜蘭縣國中端招生，許多球員寧願離鄉背井，加入外縣市高中棒球名校球隊，造成優秀選手嚴重外流，今年黑豹旗有不少出身宜蘭選手參賽，分屬各隊，出現昔日國中隊友「互打」情形。

羅工棒球隊為補充生力軍，轉向其他縣市招生，目前四十名隊員，外縣市比率占四分之三，球隊參加本屆黑豹旗，原本設定打進前八強，一舉闖進冠軍戰；今年首度有二名畢業選手在中華職棒選秀會被指名，投手何宗旂、捕手吳柏賢分別入選味全龍及統一獅，希望有利招募更多優秀選手加入。

羅工校長洪重賢認為，棒球隊優異表現歸功於平時扎實訓練，「六年磨一劍」開花結果，期許球員再接再厲，為宜蘭棒球史再寫新頁。

