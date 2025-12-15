為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    買屋無法貸款違約 建商判還價金

    2025/12/15 05:30

    記者鮑建信／專題報導

    高市蔡姓富商在精華區地段一口氣買了三間店面，總價七千萬元，後因建商未依約協助貸款八成而解約，其自備款一千四百萬被沒收，打官司要求賠償二千四百五十萬元，高等法院高雄分院雖認定是蔡違約，但遭沒收的金額太高，判決返還九百一十萬元。可上訴。

    原告蔡姓商人指出，他到銷售中心參觀預售屋，告知劉姓女職員名下另有三房正辦理貸款，他有意再購買三民區某大樓三間一樓店面和停車位，當時劉女保證可向配合的銀行貸款八成，並交付載明他僅需準備頭期款一千四百萬元，其餘五千六百萬元可貸款等語，雙方訂署「預售房屋土地買賣契約書」，並約定違約金為總價十五％。

    蔡男陸續給付四筆自備款共一千四百萬元，不料，因政府法令及政策規範，銀行無法貸款八成，導致他無力支付餘款，一千四百萬元被建設公司當違約金沒收，因此要求賠償二千四百五十萬元（含違約金一千零五十萬元、已付價金一千四百萬元）。

    建設公司說，公司和劉女均未有向蔡姓客戶承諾或保證，預售房地可以貸款八成。況且，蔡不是首次購屋，應該很清楚房貸金額是由銀行評估後決定，與公司無涉。

    高雄地院和高分院調查後，均認為被告和劉女均未允諾保證貸款八成，認定蔡違約在先，但建設公司沒收一千四百萬不合理，應償還九百一十萬元。

