中油五輕關廠10週年 環團：持續監督台積電

中油五輕高雄廠關廠10週年，當年曾參與反五輕運動的環保團體、學者、地方人士齊聚聖雲宮前合影。（記者蔡清華攝）

中油五輕高雄廠關廠十週年，當年曾參與反五輕運動的環保團體、學者及地方人士，昨下午齊聚高雄楠梓後勁鳳屏宮舉辦感恩會，地球公民基金會董事長李根政表示，環保前輩努力讓五輕關廠，如今轉型為台積電基地，改變高雄產業型態，但電子產業並非沒有污染，仍要持續監督，也要不斷提醒政府當年開闢生態公園的承諾。

後勁社會福利基金會、地球公民基金會等團體昨舉辦感恩聚會，邀過去參與反五輕的來賓，包括沈建全教授、前副議長黃石龍等人，以及多位後勁長輩發表感言。

中油在半屏山腳下興建第一座輕油裂解廠開始，後勁空氣中揮之不去的臭油味成為後勁人對家鄉的印記，至今後勁五輕關廠已經十年，後勁地區的環境品質和安全大大提升，更對高雄的發展產生很大影響。

李根政說，後勁已轉型成為台積電半導體產業基地，並帶動改變高雄產業型態，但電子產業並非沒污染，有關空污、水污、廢棄物等都要持續監督，對環評嚴格把關，尤其台積電的用電量幾乎佔高雄民生用電的三成，台積電承諾於二〇四〇年使用一百％綠電，未來必須開始思考如何發展屋頂光電。

