不靠演唱會 高捷運量衝今年第3名

民眾從捷運R6凱旋站下車，參加夢時代大氣球活動。（高捷公司提供）

駁二、夢時代、高流到中央公園都有大型活動 捷運加輕軌共41.43萬人次搭乘

高雄前（十三）日從駁二、夢時代、高流到中央公園都有大型活動，在不靠世運主場館演唱會加持下，一整天捷運運量卅三．四四萬人次、輕軌運量近八萬人次，合計四十一．四三萬人次，衝上今年全年度統計第三名。

高捷今年單日運量冠軍，是十二月六日南韓AAA在世運主場館舉行，捷運達卅五．一二萬人次，擠入歷史單日運量第九名，輕軌運量當天也達五．一萬，兩者合計單日運量破四十萬；第二名則是十一月廿二日TWICE在世運主場館演唱會，捷運單日運量卅四．九九萬人次。

人潮像跨年 有人等3、4個班次才上車

據統計，高雄捷運單日運量的歷史排行前幾名，不是農曆過年，就是跨年或世運主場館有大型演唱會帶動，以十二月六日而言，R17世運站出站人數就達三．三九萬，R16左營站更有三．四萬；但前天世運主場館沒有演唱會，不少民眾紛紛在網路分享捷運、輕軌排隊候車照片，驚嚇「為何沒有演唱會，還那麼多人搭捷運」，還有人連等三、四個班次才擠上車。

來自台南的王小姐訝異說，她專程來駁二參加動漫祭，沒想到捷運那麼多人搭，月台黑壓壓一片；另位陳小姐則帶著小孩到夢時代參觀大氣球遊行，她形容捷運人潮直逼跨年。

高捷公司昨天統計，前天捷運運量達卅三．四四萬人次，輕軌運量更有七．九九萬人次，高捷公司分析，主要是前天高雄活動相當多，夢時代有大氣球遊行，駁二有動漫祭及黑鷹直升機起降，高流中心有下酒祭，中央公園有耶誕生活節，活動沿線都有捷運或輕軌站，加上天氣晴朗，吸引許多市民及外地遊客參與。

日均運量達19.35萬人次 改寫歷史新高

截至昨天，高捷全年度平均日運量達十九．三五萬人次，已改寫歷史新高；其中光是十二月，平均日運量達廿三萬人次，由於還有耶誕及跨年，預料平均日運量會再創高。

交通局表示，城市活動愈熱鬧，交通選擇就愈要聰明，高雄民眾「活動日搭捷運」已成為新日常。

