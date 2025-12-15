收賄賣職缺 屏縣清潔隊人事淪貪腐溫床

清潔隊員額編制大，不少鄉鎮市長因販賣清潔隊職缺遭判刑。（記者陳彥廷攝）

記者陳彥廷／專題報導

屏東縣近十二年來，不少鄉鎮市長因涉貪遭收押或判刑停職，由縣府派任代理職務已超過三十次，所涉弊案中，大多數與工程回扣及販賣清潔隊職缺有關，理應維護地方環境清潔的單位，卻因地方首長的貪念變得烏煙瘴氣。

多個鄉鎮首長 被起訴或遭判刑

國民黨籍潮州鎮長周品全因販賣清潔隊員職缺日前被檢方起訴，鄰近的新埤鄉及竹田鄉也發生類似弊案，竹田鄉無黨籍前鄉長傅民雄，任內不僅涉犯工程回扣，一審遭重判二十年，又因清潔隊人事收賄案，遭檢方提起公訴，接任的民進黨籍鄉長吳振中，也因販賣清潔隊職缺，一審遭判刑三年十個月，目前停職中。

新埤鄉已故國民黨籍前鄉長林志成，任內更薪資大挪移，為了讓不具備機要秘書資格的親信能領取相符薪水，找具備資格的第三者充任，但須把領到的薪資支付一部份給他的親信；接任選上鄉長的無黨籍鄉長潘和源也「依樣畫葫蘆」，雙雙被起訴。

枋山鄉現任無黨籍鄉代會主席洪啟能因鄉長任內收賄內定清潔隊員遭檢方起訴；往前回溯，崁頂鄉無黨籍前鄉長林光華於二〇一七年任內，收賄一百二十萬元販賣清潔隊員職缺，遭判刑八年定讞。

民盼統一招考 縣府：需修正法規

清潔隊是鄉鎮公所編制最大的單位，員額多又適用勞基法，人員晉用基本上取決於地方首長，賣官鬻爵情事屢見，尤其若改朝換代，新任地方首長晉用「自己人」，司空見慣。

不少民眾認為應縣府統一招考清潔隊員，再依需求派任，以杜絕內線操作弊端，屏縣府表示，民選鄉鎮市長有其人事任用權，這是制度使然，若縣府要代為行使，應從法規制度修正。

