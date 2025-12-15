為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東鯉魚山屢崩塌 民眾護坡植生復育

    2025/12/15 05:30 記者黃明堂／台東報導
    民眾以手作工程守護台東市鯉魚山。 （民眾提供）

    民眾以手作工程守護台東市鯉魚山。 （民眾提供）

    台東市區鯉魚山近年來屢在豪雨中發生土石流、崩塌等災情，數十位來自各界、關心環境的民眾前天及昨天齊聚鯉魚山鯉尾坡地，透過手作等高線植栽床方式，進行退化坡地的植生復育行動，共種植八十株原生植物，後續將手作步道。

    頻繁工程干擾 造成土壤流失

    本次活動為「手」護鯉魚山工作坊系列課程之一，由林業及自然保育署台東分署攜手財團法人東台灣研究會文化藝術基金會、台東縣社區大學、大地旅人環境工作室及台灣千里步道協會共同辦理。課程結合歷史、地質與植物生態的現地學習，帶領學員實際投入鯉魚山南稜坡地的植生復育，並手作一條通往歷史遺跡的自然步道，逐步形塑兼具人文與自然的環境教育示範場域，做為未來教學與維護的基地。

    接續手作步道 營造友善環境

    擔任講師的大地旅人環境工作室負責人孟磊指出，鯉魚山長期處於城市化持續擴張的環境壓力下，已逐漸逼近生態平衡的極限，頻繁且制式化的工程干擾，使現有植被難以完成自然演替，進而造成土壤流失、坡地崩塌等問題。他說，「我們所做的，只是協助環境回到早期較為健康的狀態，讓山能慢慢恢復自我修復的能力。」

    手作護坡實作課程昨天完成等高線植栽床的原生樹種種植；手作步道實作課程則預計於這個週末展開，持續以低衝擊方式營造友善自然的山林步道環境。

