無人機禁航 寶二水庫半年查獲8違規

新竹縣寶二水庫為無人機禁航區。（記者廖雪茹攝）

水庫屬於國家重要基礎設施，公告為無人機禁航區，但七月迄今，寶山第二水庫陸續查獲八件無人機違規操作案件，依《民用航空法》可處三萬至一百五十萬元罰鍰，若情節重大，更可直接沒入遙控無人機，新竹縣政府呼籲民眾飛前一定要查禁航空域，以免因違規而受罰。

縣府交通旅遊處指出，為維護設施安全與公共秩序，水庫管理機關已於今年陸續建置無人機被動式偵測系統，可即時掌握無人機起飛位置、飛行動向及高度，並同步定位操作者GPS位置，使警察得以迅速到場查處。七月以來縣府陸續接獲保二總隊第二大隊通報，寶二水庫共查獲八件無人機違規操作案件。

為避免民眾因資訊不足而誤觸法令，縣府除透過社群媒體持續加強宣導外，也已函請經濟部水利署北區水資源分署於水庫觀景平台增設禁止飛行告示，並建議警方以勸導為優先，提升民眾法規認知。

新竹縣政府重申，民眾購置無人機後，務必遵循交通部訂定的《民用航空法》及《遙控無人機管理規則》，並下載使用交通部「DRONE MAP無人機行動服務APP」查詢禁限航區，於確認合法空域後再飛，以免受罰。

