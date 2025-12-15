竹縣12/22品茶節 推廣原鄉冬季高山烏龍

新竹縣農會廿二至廿六日舉辦品茶節。（記者廖雪茹攝）

新竹縣尖石鄉、五峰鄉種茶已行之有年，兩鄉公所和縣農會為協助農友建立自有品牌，近年在原民會和新竹縣政府的支持下投入技術輔導，並舉辦高山烏龍茶《雲裳烏龍》評鑑，今年邁入第七屆，結果由茶農涂旭帆一舉奪下特等獎和冠軍茶，廿二日到廿六日將在新竹縣農會舉辦品茶節，邀請民眾品茗感受《雲裳烏龍》茶淡雅甘醇、喉韻綿長的層次。

五峰、尖石茶園 雲霧籠罩

五峰鄉公所表示，原鄉山區早晚日夜溫差大、日照適宜，雲霧籠罩的環境，很適合茶樹生長，因此廿多年前吸引中南部茶商引進資金和技術，與兩鄉原住民合作，先後於五峰雲山部落、尖石後山泰崗、田埔部落一帶開闢茶園與製茶廠。

五峰鄉公所提議由縣農會籌辦評鑑，並以就像仙人以雲朵為衣裳，取名《雲裳烏龍》作為自有品牌，尖石鄉公所也向原民會爭取執行茶產業發展計畫，協助茶農轉型升級培育。

「雲裳烏龍」品牌 評鑑行銷

新竹縣農會表示，近年舉辦新竹縣原鄉經濟作物冬季高山烏龍茶《雲裳烏龍》優良茶評鑑，邀請農業部茶及飲料作物改良場專家，與尖石、五峰等原鄉地區的茶農，分別針對茶葉的「外觀、水色、香氣、滋味、葉底」，加強茶農對茶葉的認識、茶樹生長特性及栽培管理等知識，協助茶農維持品管能力。

雲裳烏龍品茶節邀請專業品茶師以手沖方式，帶領大家體驗新竹縣原鄉冬季高山茶淡雅甘醇、喉韻綿長的層次，活動報名連結：https://forms.gle/8suvP9eQLr6BJtZt6 ，農會推廣部電話：03-5921018#117。

尖石、五峰兩原鄉茶農行銷冬季高山烏龍茶。（竹縣農會提供）

