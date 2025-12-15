輔導優質苦茶油 龍潭明年成立榨油廠

桃園市苦茶樹種植面積近160公頃，市府輔導優質油茶產業建立品牌。（桃園市農業局提供）

桃園市苦茶樹種植面積將近一六〇公頃，是高經濟農特產品，今年度續辦苦茶油風味品評示範賽，農業局並將在明年於龍潭區成立苦茶油榨油廠，打造「東方珍萃」品牌。

農業局表示，苦茶油因脂肪酸組成與橄欖油相似，有「東方橄欖油」之稱，桃園市各區幾乎都有種植，在各區農會多年的輔導下，苦茶樹種植面積與產量逐年提升。

桃園市府去年首度結合農業部茶及飲料作物改良場台灣茶油分類分級制度（TcoAGs），舉辦桃園市苦茶油風味品評示範賽，今年續辦並透過活動促進農友技術交流；苦茶油風味示範賽分為清香型、焙香型兩組品評，總參賽點數達二〇五點，較去年一三四點成長許多，邀請產官學專家代表依苦茶油外觀、香氣、滋味等項目標準評分，每組別各選出特賞一名，金賞、銀賞及優選等獎項，由大溪區黃玉龍摘下清香型特賞獎、龜山區洪偉鑫獲焙香型特賞獎。

農業局表示，為輔導優質油茶產業建立品牌，品評比賽以「東方珍萃」品牌共同行銷，同時積極推動桃園市合法榨油廠設置，預計明年於龍潭區成立，透過在地生產、在地消費，進而增加農民收益，提升桃園苦茶油知名度及品牌效益，行銷至全國。

