《世界中學生U15男排奪銀》苑高5學子表現佳 苗縣府將表揚

2025年世界中學生U15排球錦標賽，以苗栗縣立苑裡高中為班底的台灣男子代表隊，摘下銀牌，凱學歸國，校方熱烈迎接。（苑高提供）

二〇二五世界中學生U十五排球錦標賽，以苗栗縣立苑裡高中為班底的台灣男子代表隊，勇奪銀牌，揚威國際。代表隊凱旋歸國，校方熱烈迎接，地方振奮不已，縣府將安排表揚。

此屆賽事於十二月四日至十三日在中國陝西商洛市舉辦，為了此次比賽，中華民國高級中等學校體育總會採組聯隊對抗賽選拔。去年獲得國內甲級聯賽冠軍的縣立苑高，與華僑中學組「苑裡華僑聯隊」於選拔奪冠，再經高中體總挑選，組最強國家隊，十二人選手名單中，苑高入選五人，分別為高一的柯昱承、鄭文冠、張祐琦及國三的許楷杰、林雋祐。

代表隊於預賽連勝巴西、澳門，以第一名進入八強，在八強面對保加利亞更是火力全開，全面封鎖對手攻勢；四強再遇巴西隊，台灣小將技高一籌，挺進冠軍戰。冠軍戰中，面對人高手長的伊朗隊惜敗，以銀牌作收。

縣立苑高校長吳俊秀表示，學校共有五名選手、兩名隊職員入選，是全國入選人數最多的學校。這五名小將從苑裡國小一路培育上來，此次在世界級賽事中脫穎而出，絕非偶然，是一步一腳印向前邁進的態度與精神，「孩子們表現不只是勝負，更代表面對挑戰不退縮的勇氣」，展現苑裡基層排球的深厚實力，是地方與學校的驕傲，更象徵台灣青少年排球的能量正在世界舞台綻放。

