與神同行！ 彰化順澤宮 冠軍路跑熱血

順澤宮昨辦冠軍路跑，沿途端出龍蝦、干貝等豪華補給。 （記者陳冠備攝）

「冠軍帽」聞名 吸引3千跑者

與神同行！彰化縣埔鹽鄉順澤宮昨日舉辦「玄天火行．謝平安」第三屆冠軍路跑活動，吸引超過三千名跑者參與，與媽祖神明同行跑步，氣氛相當熱鬧。這場賽事也是彰化馬拉松嘉年華的年度壓軸場，彰化縣長王惠美到場與貴賓一同鳴槍起跑，為今年的系列活動畫下熱血句點。

順澤宮因「冠軍帽」聞名，成為不少三鐵與馬拉松跑者朝聖、求勝的信仰地標。廟方順應運動風潮，連續三年舉辦半程馬拉松路跑活動，今年更首度納入「彰化縣馬拉松嘉年華」，且擔任五場賽事中的壓軸場。

請繼續往下閱讀...

昨日賽事自順澤宮起跑，沿途串聯玄天宮、天聖宮、福德宮等在地宮廟，特別的是，「跑水媽」二水安德宮轎班人員，也扛著媽祖神轎共襄盛舉，媽祖與跑者一起跑，跑者一邊奔馳、一邊祈福，體驗「與神同行」的獨特意境。

另沿途補給站也端出烤大豬、烤乳豬、龍蝦、干貝等豪華美食。

王惠美表示，順澤宮「冠軍帽」遠近馳名，香火鼎盛，為了迎接盛會，廟方還進行「轎班馬拉松特訓」，把抬轎文化融入跑步訓練，不僅創新，也讓傳統信仰以不同形式被看見，期盼大家在祈福之餘，都能平安滿載而歸。

彰化縣埔鹽鄉順澤宮昨日舉辦「玄天火行．謝平安」第三屆冠軍路跑活動，吸引超過三千名跑者參與。（記者陳冠備攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法