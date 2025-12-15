草屯米與名畫相遇 美學打造伴手禮

草屯鎮農會與台灣歷史博物館合作的「靜觀四時」米禮盒，設內有代表四季的小包裝米，並附有小卡介紹4種米的特色。（記者陳鳳麗攝）

記者陳鳳麗／專題報導

草屯鎮是南投縣的米倉，稻米香Q、銷售業績也不錯，但總無法與精緻伴手禮畫上等號，鎮農會以一年時間與國立歷史博物館洽談合作，讓館藏經典常玉名畫「萬物靜觀皆自得」，成為「靜觀四時」米禮盒的主角，呈現「四季流轉，米香如詩」的意境，鎮農會說，該禮盒證明好米與藝術相得益彰。

史博館常玉名畫躍上禮盒

草屯鎮稻米生產面積達一千二百公頃，農會與農民契作台稉九號和台農七十七號，打出「合歡米」、「台灣越光米」品牌，稻農李啟元種的台稉九號，去年勇奪農業部「台灣稻米達人」非香米組冠軍。

草屯米好吃卻無法與精緻典雅伴手禮劃上等號，草屯鎮農會大膽提出與國立歷史博物館合作構想，鎖定知名藝術家常玉的畫作「萬物靜觀皆自得」，經提出設計構想、意象圖、預算，終於讓館方相信草屯米禮盒撐得起館藏經典畫作。

稻農李啟元奪農業部冠軍

草屯鎮農會指出，常玉的該幅畫作，傳遞的是「萬物靜觀皆自得，四時佳興與人同」、「四季流轉」的概念，而栽植水稻是春耕、夏耘、秋收、冬藏，兩者很自然的相融合。

禮盒設計過程中，農會堅持畫作的重組演繹、美學永續兩大原則，盒蓋有一面即是畫作的演繹，另一面則可看到「萬物靜觀皆自得」完整畫作。

打造VIP級 「靜觀四時」驚艷

該禮盒以象徵綠油油稻田的綠色為底色，盒子裡放置「春秧米」、「夏露米」、「秋穗米」、「冬藏米」四種米盒，分別為台稉九號合歡米、台農七十七號台灣越光米、台南廿號牛奶軟糙米、台南廿號牛奶軟香米。

草屯鎮農會表示，「靜觀四時」米禮盒，有信心成為「白米界的天花板」，設定為VIP級伴手禮，只在官網貼出銷售資訊，很快地就有人訂購，並對台灣好米與館藏畫作的搭配大感驚艷，讓農會人員信心大增，已在構思討論，希望激盪出草屯米下一個創意火花。

草屯鎮農會與國立台灣歷史博物館合作，以常玉名畫「萬物靜觀皆自得」設計米禮盒。（記者陳鳳麗攝）

