台中學校廚餘須瀝水 挨批二次污染

台中環保局借來「固液分離機」可瀝乾廚餘，因處理量有限，請學校瀝乾廚餘。（環保局提供）

議員︰缺乏油水分離設備 將造成排水系統負擔 教局︰避免明顯含水

中央目前規定廚餘不得養豬，現今台中廚餘是進焚化爐焚燒，而環保局要求台中市各級學校及團膳業者落實廚餘瀝水作業，市議員楊大鋐痛批，要求學校瀝乾廚餘不切實際，無異造成嚴重二次污染，市府不該把責任都推給學校。

環保局︰未瀝乾影響處理效率

環保局表示，於非洲豬瘟防疫廚餘禁止養豬應變期間，廚餘未瀝水、瀝乾，不僅會增加清運車輛負擔，也會影響廚餘處理設施處理效率；請學校加強學童惜食教育，減少廚餘產生，同時也應與團膳業者互相溝通配合，減少廚餘量並落實瀝水。

台中市每天要燒三百噸廚餘，若廚餘未瀝乾，影響焚化爐使用效益，而環保局借來放置在文山焚化爐的「固液分離機」，一小時約瀝乾至少五噸廚餘，還是有限，因此市府請學校要瀝乾廚餘。

議員楊大鋐指出，多數學校廚房本就缺乏專業瀝乾與油水分離設備，若強行要求瀝乾廚餘，產生的油水勢必直接倒入水溝，不僅增加排水系統負擔，更可能造成環境污染，與環保政策初衷背道而馳。

楊大鋐︰應提出整套去化方式

他強調，過去許多學校是與團膳業者簽約供餐，廚餘的產生、處理流程早已納入契約與既有作業機制，如今中央政策改變，很多學校並無瀝乾廚餘的設備，也沒有空間，如何讓無專業能力的學校廚房去執行廚餘脫水作業？環保局應提出整套的廚餘去化方式或參考鄰近縣市處理的方法，而不是把責任全部丟給學校。

楊大鋐呼籲，市府應立即全面檢討相關作法，協助學校及團膳業者處理瀝乾後的廚餘去處，不應將不合理、不可能完成的責任轉嫁給學校。

教育局表示，目前已向各校宣導廚餘管理重點在於「源頭減量、分類清楚與妥善清運」，以「簡單瀝水、避免明顯含水」為原則；另外，針對團膳供餐型態的學校，其學校午餐廚餘處理方式原已納入契約及既有作業流程，若有清運困難，將協調環保局協助清運或轉介合法清除處理，未來將持續滾動檢討。

