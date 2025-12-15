進口衝擊 烏魚子量少價反跌

受進口影響，今年本土烏魚子產量不及往年一半，但價格反跌。（記者蔡宗勳攝）

受到兩、三年前的烏魚苗減產影響，今年本土養殖烏魚子產量不及往年的一半，但因進口烏魚子充斥，市場並未出現供不應求、價昂的現象，以養殖烏魚子八台兩規格者為例，今年每台斤反而較去年跌了一百元，烏魚殼因量少價格居高不下，目前每公斤仍有八十元的好行情，為往年的兩倍價。

縣府農業處漁業科長張建成表示，全縣烏魚養殖面積約二百公頃、年產量約九十公噸，養殖烏魚捕撈後，多了一道非常重要的放血程序，讓整體品質大大提升，優於野生烏魚子。

海鮮大盤商蔡義柏說，國人喜歡吃烏魚子，也發展出獨步全球的養殖烏魚技術，烏魚從放養到成熟，最快兩年才可以收成，但以三年最合適，過程須面對極端氣候、疫病危害、水色變化等挑戰，稍有差錯就血本無歸，可說是極高風險的養殖。

蔡義柏說，烏魚子為辦桌必備佳餚之一，不少貿易商從中國、美國、巴西、日本甚至西非進口野生烏魚子，由於進口的市場價較本土養殖烏魚子每台斤便宜一五〇元，嚴重衝擊本土烏魚子價格；由於烏魚養殖風險高，利潤不佳，國內烏魚養殖面積逐年減少恐成為趨勢。

