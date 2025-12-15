為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    布袋濕地公園 打造科普、智能賞鳥站

    2025/12/15 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    3D彩繪版紅嘴鷗立體呈現真實版的可愛萌模樣。（記者蔡宗勳攝）

    3D彩繪版紅嘴鷗立體呈現真實版的可愛萌模樣。（記者蔡宗勳攝）

    賞候鳥時節到，雲嘉南濱海國家風景區管理處最近在嘉義縣布袋濕地生態園區休憩點布袋濕地公園打造科普解說、智能賞鳥站等遊憩空間，成了鳥友報到的打卡重地，還有知名3D彩繪老師曾進成在園區步道創作的十三幅栩栩如繪的鳥類3D彩繪，讓國內外旅客驚艷不已。

    不用望遠鏡 就近觀察沙洲鳥類

    雲管處長徐振能表示，布袋濕地生態園區已是國際級重要生態濕地，為服務來自各地的鳥友，雲管處之前在台十七省道旁闢建布袋濕地公園，提供停車及廁所等服務功能；為將濕地的美好進一步推薦給遊客，最近在布袋濕地公園打造賞鳥亭及生態環教遊憩空間，智能賞鳥站簡約流線型設計成了鳥友打卡重地，在賞鳥站可就近觀察前方沙洲的鳥類，不必用到望遠鏡，也不會打擾到鳥族。

    布袋濕地公園也新設生態百寶箱、百鳥對對碰、濕地生態說明牌及鳥類生態教育園區與知識探索之旅等，讓旅客在遊憩過程獲得生態知識，延長遊客停留時間，增加地方觀光效益。

    鳥類3D彩繪 國際旅客驚艷

    曾進成受雲管處邀請，在布袋濕地生態園區步道創作黑面琵鷺、紅嘴鷗、黑腹燕鷗等十三種候鳥與留鳥3D彩繪，栩栩如繪的立體繪畫讓人嘆為觀止。曾進成說，創作期間遇到來自加拿大、澳洲等國際遊客對3D彩繪嘖嘖稱奇，紛紛拍照上傳各網路社團，獲熱烈回響。

    高雄市野鳥學會布袋專案經理邱彩綢說，目前布袋濕地鳥況很好，可愛萌模樣受到鳥友喜愛的紅嘴鷗約千隻左右，鸕鶿、黑面琵鷺、裏海燕鷗、琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨與小鸊鷈等數量也很多，布袋濕地公園是近距離賞鳥的好地點。

    生態園區智能賞鳥站，讓遊客不用望遠鏡就能賞鳥。 （記者蔡宗勳攝）

    生態園區智能賞鳥站，讓遊客不用望遠鏡就能賞鳥。 （記者蔡宗勳攝）

    布袋濕地公園設濕地生態科普解說。

    布袋濕地公園設濕地生態科普解說。

