張婉玉帶長輩 讓玉米葉變工藝品

張婉玉自己摸索，賦予玉米葉新生命，從素人轉變為工藝達人。 （記者李文德攝）

家住雲林縣元長鄉的張婉玉因對捷克玉米偶深深著迷，更想減少玉米籜（玉米葉）存廢問題，無師自通自學近十年，以玉米葉製作工藝品。在子茂村成立玉米籜回收站，邀請社區長輩一同加入行列，她表示，希望回收站能帶動社區自體經濟，為農業廢料締造新生。

張婉玉說，元長主要農作物除了花生外更有玉米，常看到玉米葉棄於田間，不斷想要讓農廢問題減少，八年前友人從帶來捷克的玉米葉玩偶，茅塞頓開，決定朝玉米葉手工藝著手。

張婉玉表示，一開始拿著白紙模擬手感，經過努力後無師自通，從玩偶、花朵、坐墊都難不倒，隨著循環經濟、永續農業意識逐漸抬頭也可讓社區長輩接觸，現至少有五名社區長輩加入製作。

子茂社區發展協會專案經理張翠文表示，去年長輩們的玉米葉擴香花首次在社造嘉年華登場，當日百朵玉米花就售出四十多朵，為社區長輩更是注入了信心；社區長輩許秋珍表示，雖然玉米葉工藝在外人看平平無奇，但能減少鄉內農廢問題，又能為自己開拓新事業。

張婉玉表示，目前長輩們剛學會製作「擴香花」也對外販售，希望這套模式成形後帶動社區經濟，也讓玉米葉轉化新生。

