永康砲校遷關廟 50年軍品店留守轉型

二王軍用品店業者張裕紳全力經營網路市場，讓老字號繼續走過新時代。（記者吳俊鋒攝）

結合網購多角化經營 用品拓展至義警、民防、巡守隊等範疇

記者吳俊鋒／專題報導

駐紮台南永康七十三年的砲兵訓練指揮部已搬遷至關廟，原營區「人去樓空」，附近僅存的二王軍用品店，面對大客戶離開的處境，志願役中尉退伍的業者張裕紳仍「堅守崗位」，持續開張，結合網購市場的開發，讓逾半世紀的老字號順利走進新時代，銷售用品也拓展至義警、民防、巡守隊等範疇，多角化經營，要讓老字號繼續邁向下一個半世紀。

巔峰時期 營區附近多達6家

持續「留守」的二王軍用品店在永康砲訓部正門對面，當時官士兵過個馬路就到了，不用一分鐘，地理位置絕佳，生意興隆；張裕紳指出，巔峰時期，營區附近的同行多達六家，競爭激烈，隨著時代演進，現在只剩他獨撐大局，見證業界的發展興衰。

目前僅剩1家 見證發展興衰

張裕紳當年服務的單位正是砲校，擔任旅級訓練官，一九九七年退伍後，從伯父手中接棒經營二王軍用品店迄今，全力開拓業務，展售服裝、鞋靴、帽子，以及各式配件、相關器材，還有必要的文具、表格等，種類數以千計，內容一應俱全，建立口碑，甚至曾被戲稱「除了棺材之外，什麼都買得到」。

張裕紳說，隨著五金、清潔類的軍用品在大賣場也可買得到，加上兵力精簡、役期縮短等政策，以及少子化趨勢，部隊編制員額銳減，市場需求衰退，實體店面的業績受到影響，但「危機就是轉機」，二〇〇七年起跨足網路經營，為銷售通路另闢蹊徑。

入選國軍文創館參展廠商

張裕紳在官方LINE的會員超過四萬人，網路上也採更專業化的經營搶攻市場，所PO出的販售品項逾六千種，他認為自己的超前部署，是成功轉型的關鍵，不僅得以逆勢求生，更在業界闖出名號，入選國軍文創館的參展廠商；目前客群中，退伍與現役的各佔一半，尤其營業額已有八成來自網路訂單，大幅降低砲校搬遷，還有實體店面營運萎縮的衝擊。

因應新時代，店內也推出各式創意軍用品。 （記者吳俊鋒攝）

