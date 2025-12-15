七堵室內樂園擴建 國小童也能玩

基隆市七堵室內兒童樂園擴建，以七堵火車站及火車為設計靈感，打造「七堵探險號」多樣化闖關設施。（基市府提供）

基隆市七堵室內兒童樂園免費進場且鄰近七堵火車站，連台北市、新北市也有家長帶孩子來闖關放電；基隆市政府兒童及少年事務處（簡稱兒少處）擴建七堵室內兒童樂園，以昔日的七堵火車站及火車為設計靈感，打造「七堵探險號」多樣化闖關設施，正準備初驗，力拚明年春節前開放。

融合鐵道文化 拚春節前開放

七堵室內兒童樂園設在七堵區公所六樓，當初是由副市長邱佩琳邀集邱創煥文教基金會與禎祥食品等企業，共同捐贈遊憩設施，第一期工程利用一百廿坪空間設置「海洋球池滑梯」、「仿真超市與家家酒」、「築夢賽車場」及「童伴足撞球」主題遊戲區，假日經常一位難求。

現有7區樂園 均為幼童設計

兒少處長吳雨潔指出，目前七區的室內兒童樂園設施都是為六歲以下兒童設計，有不少六到十二歲兒童的家長也想有室內兒童樂園，因此從七堵區公所六樓的兒童樂園擴大空間著手，斥資一二九二萬餘元擴建「七堵探險號」工程。

基隆市長謝國樑說，擴建七堵室內兒童樂園，希望能為六至十二歲兒童打造兼具樂趣與挑戰性的設施，讓孩子在遊戲中鍛鍊體能，認識七堵的鐵道歷史文化。

基隆市七堵室內兒童樂園擴建，讓6到12歲兒童也能玩。（基市府提供）

