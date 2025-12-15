北市文昌宮點燈排長龍 龍山寺今起現場報名

台北市文昌宮十三日起一連三天開放點燈，大批家長為求孩子學測考上理想校系，天未亮就至廟宇排隊。（記者蔡愷恆攝）

歲末年終，許多民眾前往廟宇點燈祈福，尤其有孩子要參加明年初學測的家長，昨天清晨頂著低溫到台北市文昌宮排隊，只為領取每天限量兩千六百張的點燈號碼牌，儘管疲累，只要有排到都覺得幸運；而每年讓民眾搶排隊點燈的艋舺龍山寺，今（十五）日上午六點起開放現場排隊點燈，每天發放八百張號碼牌，廟方昨已布置好點燈動線，另為響應數位化，也鼓勵民眾透過網路報名點燈。

文昌宮每天2600號 今截止

文昌宮十三日起連三天開放點燈，大批家長為求孩子在明年一月學測考上理想校系，昨天一早頂著低溫、微雨中排隊，有人說「清晨三點就來排隊，還好有排到」；也有家長第一天沒有領到號碼牌，隔日再提早一、二小時去排。排隊人潮繞文昌宮整整一圈，廟方也設置螢幕顯示排隊狀況。廟宇前供桌擺滿鮮花、金紙與水果，即使排隊人潮散去，還是陸續有家長帶著考生來拜拜。

龍山寺網路報名 已開放

龍山寺除供奉文昌帝君，還有天上聖母媽祖、關聖帝君等神明，今天早上六點開放現場排隊點燈，持續至十七日，每天發放八百張號碼牌，每人限領一張；另響應數位化，點燈及安太歲的網路報名已於八日提前開始，額滿為止。龍山寺表示，二〇二六年犯沖者屬馬、對沖鼠可安太歲，趨吉避凶，廟方昨已布置好點燈動線。

龍山寺說明，祈求智慧增長點文昌殿光明燈；祈求事業順利點聖母殿光明燈；期望來年消災延壽點華佗廳與文昌殿的藥師燈；生意人求財源廣進、生意興隆，可點關聖帝君殿的財神燈，還有殿內的吉祥燈，祈願圓滿吉祥、常保安康。懸掛在寺外的平安燈求闔家平安，每戶一人報名，於農曆二月十九日謝燈。

