《台北市長蔣萬安施政3週年市政總檢討系列報導—兒童政策篇》生生喝鮮奶獲支持 兒少保護欠周延

台北市公私幼收費差距大，家長搶進公幼擠破頭。（資料照）

今年公告75件違反兒少法事件 其中39件涉虐 預防監督與事後調查仍未盡完善

記者甘孟霖、蔡愷恆／特稿

台北市長蔣萬安上任即提高生育補助、推動好孕專車，今年創辦「生生喝鮮奶」新政受家長與學童認同。不過，繼去年發生震驚社會的剴剴案後，今年北市公告高達七十五件違反兒少法事件，其中更有卅九件涉及虐待等不當對待，仍有個案家長反映調查消極、調閱監視器受阻等，而市府承諾的保障監視器留存雲端天數，至今仍未達議員所要求的至少九十天，顯示兒童保護的事前預防與事後調查仍欠周延。

免費喝鮮奶 明年擴大至國中生

「生生喝鮮奶」是今年蔣萬安亮點成績，每週一瓶，業者協助降價與領取鮮奶，為公私協力推動政策典範。今年預算十八．四億元，至今已達一百多萬人次領取，近三個月兌換率均達七成，新北市明年二月也將跟進。該政策原為中央推動，但因鮮奶冷鏈保存不易，配套不夠完善，行政院決議停辦，市府最終協調超商、超市等通路協助，以學生證靠卡領取方式，突破冷鏈、運輸限制。根據研考會民調，八成七市民支持該政策，在有國小以下孩童家庭，支持度更高達九成五，明年政策也將加碼擴大至國中。

撒幣救生育 1年內遷出比例高

蔣上任生育獎勵金第一胎提高到四萬元，近三年至今年十一月止已發出十九．四億元；另也推動「好孕專車」提供孕婦每胎八千元電子乘車金補助，前年七月上路至今累計核發逾三萬人。近三年台北市出生數從一萬六千、一萬七千人，今年至十一月底已出生一萬一千人；生育率也從二〇二二年〇．八四五，提高到去年一．〇五五，大撒幣確實提高生育率；但根據民政局統計，領取生育獎勵金後一年內遷出比例，從前年十五．三％攀升至去年十八．六％，今年截至九月底已達十．七％，顯示出生率增加無法說明台北為友善育兒環境。

公幼、托不足 友善育兒做一半

台北平均生育年齡逐年上升，去年女性達卅四．三八歲，高於全國平均卅二．五三歲，關鍵之一即是台北育兒大不易。即便政府針對私托、幼都有補助，但公、私托差距每月仍達三、四千元；私幼雖每月有五千至一萬元補助，但公私幼收費仍差距甚大，導致家長擠破頭搶進公托、幼。北市今年新增四所非營利幼兒園，共二三五所、兩萬五一三九位幼生能進公共化幼兒園，但今年九千新生，最終只能錄取七千六百多位，有約一成五新生仍擠不進去。公托今年新增五家，達九十二家、可收托二〇〇八人，但全市仍有三千幼兒排隊，近兩成抽不到籤。蔣萬安今年拍板「校校有公托」政策，要求北市公立小學、國、高中都須附設公托中心，將是蔣第一任期重點政策檢視項目。

蔣拍板「校校有公托」 待檢視

在兒少保護上，去年發生剴剴案、培諾米達幼兒園性侵案等震驚社會，市府提出十大精進方案，包括接獲性侵通報立即停職、建立幼兒性別及不當對待事件懲處資訊公告專區等；但根據衛福部網站統計，今年公告違反兒少法案件不減反增，包括文山勁寶兒學童被綑綁雙手、強迫灌食，甚至被關進櫃子；萬華幼佳幼兒園孩童被施暴，踹頭、呼巴掌等，數據增加原因可能是家長意識提高，但兒虐事件應是零容忍，顯示在兒少保護的資訊公開、預防監督、事後調查等程序與強度上仍未盡完善。

台北市「生生喝鮮奶」政策，獲家長及學童支持。（資料照）

