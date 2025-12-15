為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    曾收養30多隻流浪貓 陳羽鉉研發茶渣貓砂獲專利

    2025/12/15 05:30 記者張協昇／南投報導
    南投女茶農陳羽鉉研發的茶渣貓砂，利用茶葉天然茶多酚、兒茶素除臭，成了貓咪最愛。（記者張協昇攝）

    南投女茶農陳羽鉉研發的茶渣貓砂，利用茶葉天然茶多酚、兒茶素除臭，成了貓咪最愛。（記者張協昇攝）

    貓的報恩！南投是國內手搖飲基地，煮茶產生的茶渣得花錢清運，從小愛貓的女茶農陳羽鉉，偶然發現把茶葉末混進貓砂可延長使用時間，研發茶渣貓砂，碳排放量減少逾八成，並取得台灣與日本專利，成功進軍國內外貓砂市場，成為廢棄物再生利用、促進循環經濟的典範。

    陳羽鉉國中時用玩具跟鄰居換回了一隻小貓飼養，長大後加入救援流浪貓行動，家裡曾同時養卅多隻貓咪。「不知這算不算是貓的報恩！」陳羽鉉笑著說，有一天腦海中突然浮現一個想法，貓砂味道很重，既然茶葉有除臭效果，可不可以把茶渣變貓砂？

    於是，陳羽鉉開始做實驗，她先是把茶葉末混進貓砂中，效果出奇的好，不但味道少很多，換砂時間也延長，後來她唸碩士，分析茶多酚、兒茶素除臭原理，也研發出可以自然分解的茶渣貓砂，比傳統礦砂製成的貓砂，碳排放量減少逾八成。

    目前仍在中興大學循環經濟研究學院唸博士班的陳羽鉉說，茶葉纖維本身具有韌性，還耐水、耐光，她也正在研發茶渣造紙，要讓茶葉不只是飲品，而是真正的永續原料。

