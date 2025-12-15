為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    首個台語學習基地 明年落腳嘉縣／民團訴求成立復振委員會、台語學校 讓台語成為法律通行語

    2025/12/15 05:30 記者楊綿傑／台北報導
    多個民間團體組成「台語政策推動聯盟」，昨召開第二屆「全國台語政策民間會議」，提出成立台語復振委員會、推動成立台語學校、讓台語成為法律上中央及地方通行語等訴求。（記者楊綿傑攝）

    多個民間團體組成「台語政策推動聯盟」，昨召開第二屆「全國台語政策民間會議」，提出成立台語復振委員會、推動成立台語學校、讓台語成為法律上中央及地方通行語等訴求。（記者楊綿傑攝）

    「台語政策推動聯盟」昨召開第二屆「全國台語政策民間會議」，提出成立台語復振委員會與台語學校，讓台語成為法律通行語等訴求。教育部代表與會表示，將持續推動語言沉浸式學習，預計明年在嘉義縣成立首個台語沉浸式學習基地，並將台語認證考試推向海外。

    活化社會台語環境 褪掉中語體制

    台語聯盟召集人許慧盈指出，台灣人長期因政策的「中語體制」束縛，誤認為中語就是代表，但中語在國際上代表的是中國，只有台語才具有台灣人辨識度，且中國利用影音作品進行認知入侵，故「中語體制」應該褪掉，以定位台灣主體性。

    許慧盈也表示，台語被打壓幾十年，但二〇二〇年調查，在台灣仍有卅一％的主要使用人口，以及五十四％次要使用人口，逾八十五％人具台語能力，不過在六到十四歲僅七．四％以台語為主要使用，建議應活化社會台語環境，才能進一步持續傳承。

    行政院政委林明昕表示，台語是形塑台灣主體性不可或缺的部分，政院二〇二二年已責成文化部、原民會、客委會、教育部等，共同提出國家語言整體發展方案，投入五年三二四億元，如文化部辦理台語活動，營造友善環境、擴增創作環境與學習資源，盼讓台語更普及，提高接觸度。

    近140萬中小學生學習台語

    教育部政次劉國偉則提到，持續推動語言從小、沉浸式學習，已有四百所幼兒園執行，中小學即使是一個學生要學也必須開課，一一四學年度台語開設約五萬班、近一四〇萬學生參與。明年在嘉義縣將成立首個台語沉浸學習基地，另台語認證考試在國內已達廿三萬人報考，也成功推進到美國華盛頓試辦。

