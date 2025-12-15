為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    衛福部心理健康支持方案 1年1期持續辦理

    2025/12/15 05:30 記者林志怡、邱芷柔／台北報導
    心理師認為，3次免費諮商幫助民眾跨出第一步，但仍需穩定長期的制度設計。（取自shutterstock）

    近年心理諮商需求快速攀升，衛福部自二〇二三年八月起推動「年輕族群心理健康支持方案」，提供十五至卅歲民眾每人三次免費心理諮商，一年服務逾三萬人、轉介高風險個案占三成，去年八月起再擴大為十五至四十五歲，到今年八月已服務逾七萬人，已承諾明年方案對象不縮減，一年一期持續辦理。

    時隔十四年，「蓄意自我傷害（自殺）」再度重返我國十大死因。根據衛福部統計，去年每十萬人有十七．四人因自殺身亡，標準化死亡率達十三．四人，兩者皆較前年上升。

    衛福部心理健康司司長陳柏熹表示，心理健康支持方案成果顯著，未來將以一年一期為原則，並視國人需求滾動調整，他也強調，明年方案適用族群不會縮減。

    台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰指出，該方案降低民眾接觸專業心理資源的門檻，許多人因這三次諮商跨出求助第一步。

    心理師公會全聯會理事黃柔嘉建議，該方案未來可擴及四十五至六十四歲族群，這群人往往承受家庭與職場雙重壓力，卻缺乏足夠心理支持；長遠應讓全齡都獲心理照顧，建立社區支持網絡。

    中華民國臨床心理師公會理事長吳孟璋則舉澳洲為例，建議未來可由家庭科醫師評估後轉介臨床心理師，每人每年獲八至十二次補助，長期可推動「心理健康保險」，穩定財源與合理自費，兼顧服務品質與制度永續。

    衛福部安心專線：1925

    生命線協談專線：1995

